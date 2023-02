In Starnberg gibt es eine „Faschingsprinzessin“ ohne royalen Titel

Von: Petra Straub

Perchalla-Prinz Valentin Hofmann mit neuer Begleitung: Weil die Prinzessin der Starnberger Faschingsgesellschaft ausfällt, springt seine Schwester Martina Krapfenbauer ein. © Perchalla

Starnberg - Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für eine Faschingsgesellschaft, zum Saisonauftakt plötzlich ohne Faschingsprinzessin dazustehen. Doch die Perchalla hat Improvisationstalent bewiesen und innerhalb weniger Tage Ersatz aus dem Hut gezaubert.

„Sehr unerwartet und hart“ trifft die Nachricht die Starnberger Faschingsgesellschaft, erklärt Perchalla-Präsident Andras Denk in einer Pressemitteilung. „Nach langen zwei Jahren“ ohne Auftritte in der Corona-Zeit können die Aktiven des Vereins endlich wieder Bühnenluft schnuppern und dann das: Die 20-jährige Architektur-Studentin Elisabeth Horneber, amtierende Prinzessin der Perchalla, ergattert kurz nach der Inthronisation den Studienplatz und Werkstudentenjob ihrer Wahl und fällt als Partnerin von Prinz Valentin I. aus. Doch: „Wir wären nicht die Perchalla, wenn wir nicht noch ein Ass im Ärmel hätten“, erklärt Denk. Weiter: „Für uns ist das persönliche Weiterkommen und die Bildung unserer Aktiven wichtig, so dass wir schweren Herzens die Entscheidung von Elisabeth tragen, respektieren und Sie dabei unterstützen, ihren Weg zu gehen.“

Die 34-jährige Martina Krapfenbauer aus Starnberg tanzt mit Prinz Valentin I.

Trumpf im Ärmel ist die 34-jährige Martina Krapfenbauer, Schwester des 26-jährigen Faschingsprinzen Valentin Hofmann, Raumausstatter und Parkettlegemeister von Beruf, der seit acht Jahren in der Garde tanzt und mittlerweile die Jugendgarde trainiert. Sie teilt mit ihm die Tanzleidenschaft, ist ebenfalls seit vielen Jahren bei der Perchalla aktiv und war 2011/12 bereits Faschingsprinzessin. Den offiziellen Titel trägt die zweifache Mutter und Frau des dritten Perchalla-Präsidenten Florian Krapfenbauer nun zwar nicht, sie hofft jedoch, Elisabeth I. als Tanzpartnerin von Valentin I. gebührend zu vertreten. Dafür hat das Geschwisterpaar in den vergangenen zweieinhalb Wochen „sehr hart und zeitintensiv trainiert“, zwei komplette Wochenenden durchgetanzt und unter der Woche jeweils zwei Trainingseinheiten absolviert.

Zweieinhalb Wochen lang hart und intensiv trainiert

„Vor dem ersten Auftritt bei einem Schützenball war ich sehr nervös“, gesteht Martina Krapfenbauer, „doch es hat alles funktioniert und jetzt geht‘s“. Etwa 15 Auftritt bestreiten die beiden zusammen, Martina Krapfenbauers Mann wird diese wohl nicht oft miterleben. „Er hat Kinder-Dienst!“ Aber vielleicht springt hin und wieder auch Oma und Perchalla-Ehrenpräsidentin Rosina Hofmann ein, die stolz ist, dieses Jahr beide Kinder auf der Bühne zu sehen.