Mausoleum des Prinzen Karl von Bayern

In Starnberg ist am Tag des offenen Denkmals auch das ehemalige Kaufhaus Biller geöffnet

Im Kaufhaus Biller konnten bis 2013 Waren aller Art erworben werden. Dann wurde es geschlossen. Beim Tag des offenen Denkmals wird für ein paar Stunden Einblick gewährt in das einstige Ladengeschäft. © Stadtarchiv Starnberg

Starnberg - Interessante Einblicke gewährt die Stadt Starnberg am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September. Neben dem Lochmannhaus, dem Mausoleum des Prinzen Karl, der Villa rustica und dem Freigelände der ehemaligen Kirche St. Benedikt öffnet auch das 2013 geschlossene Kaufhaus Biller noch einmal die Pforten für Besucherinnen und Besucher.

Als Besonderheiten offeriert die Stadt Starnberg zusätzlich eine erwachsenen- und eine familienfreundliche Stadtführung durch Starnberg unter dem Motto „Detektive am Tat-Ort - Geschichte mit Dr. Claudia Wagner“. Eigenständig können Bürgerinnen und Bürger bis Jahresende mit der Actionbound-App eine jeweils barrierefreie Entdeckungstour entlang der Seepromenade und eine barrierereduzierte Tour am Schloss Starnberg beginnen, spannenden Rätseln nachgehen und vielleicht für sie völlig neue Orte in Starnberg erkunden.

Ziel des Tags des offenen Denkmals ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. 2006 wurde die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit der Aktion Tag des offenen Denkmals als „Ort des Tages“ der Kampagne „Deutschland - Land der Ideen“ ausgezeichnet. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 bundesweit koordiniert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Er kommt dank der Initiative vieler Institutionen, Kommunen, Verbände, Vereine, privater Denkmaleigentümer und Bürgerinitiativen zustande.

Führungen: Wer wohnt in der hübschen Villa in der Maximilianstraße?

Wie haben sich einst Urlaube hinter der historischen Fassade des Hotels Bayerischer Hof abgespielt? Wer wohnte und arbeitete wohl in der hübschen Villa in der Maximilianstraße? Lass uns in den historischen Bahnhof blicken und herausfinden, welche Spuren der König im Wartesaal für Allerhöchste Herrschaften hinterlassen hat. Was kann uns ein einstiger Bezirksarzt von seinem Grabdenkmal herab über Seuchen und Pandemien vergangener Zeiten berichten? Oder was sagen uns die Seekiesel im Fundament der ältesten Starnberger Kirche über die gläubigen Bewohner der kleinen Gemeinde?

Anhand denkmalgeschützter Gebäude begeben sich Interessiert auf eine Spurensuche im Starnberger Stadtgebiet, dessen Bauten und Denkmäler uns von längst vergangenen Zeiten erzählen können. Führungen für Erwachsene werden um 9 bis 11 Uhr angeboten, Familienführungen von 16 bis 18 Uhr, Treffpunkt ist am Bahnhof Starnberg, Ostseite, vor dem historischen Wartesaal. Keine Anmeldung erforderlich. Referentin: Dr. Claudia Wagner. Teilnahme kostenlos.

Das Lochmannshaus: Exponat und Ausstellungsgebäude

Das Lochmannhaus ist seit spätestens 1520 nachweisbar. Das Anwesen markiert einen Siedlungsursprung der Stadt Starnberg und ist einzigartig in seiner historischen Doppelfunktion als Hofmarksitz sowie Bauern- und Fischerhaus. Seit der Museumsgründung 1914 ist es zugleich Exponat und Ausstellungsgebäude, dem eine wichtige aktuelle, zeitgemäße Nutzung in der Konzeption des Museums zukommt. Geöffnet am Tag des offenen Denkmals von 10 bis 17 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.

Villa rustica: Raum mit Fußbodenheizung und Wanne zu besichtigen

Anfang 2002 wurden südlich von Starnberg-Leutstetten die Reste eines römischen Gutshofes, einer Villa rustica aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, ausgegraben. Der Grundriss der Villa wurde so rekonstruiert, dass die Gesamtform des antiken Baus ablesbar ist. Von besonderer Bedeutung ist hierbei ein Raum, der eine sehr gut erhaltene Fußbodenheizung (Hypokaustum) und eine Wanne enthält. Dieser Bereich ist durch einen gläsernen Bau geschützt, der gleich einer Vitrine über den Grundriss gesetzt wurde. Führungen am Tag des offenen Denkmals um 10 und um 14 Uhr (etwa 45 Minuten). Keine Anmeldung erforderlich. Zugang nicht barrierefrei. Referent: Karl L. Hebler, Die Gesellschaft für Archäologie und Geschichte – Oberes Würmtal e.V. Teilnahme kostenlos.

Ehemalige Pfarrkirche St. Benedikt

Neben den baulichen Resten von vier verschiedenen Kirchenbauten wurden über 350 Gräber, darunter auch frühmittelalterliche Tuffplattengräber des 7. bis 9. Jahrhunderts, wissenschaftlich untersucht. Aus diesen konnten unter anderem diverse Grabbeigaben und -belassungen geborgen werden. Führungen auf dem Freigelände St. Benedikt am Tag des offenen Denkmals um 11 und 13 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. Zugang barrierefrei möglich. Referent: Dr. Christian Later, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege



Mausoleum des Prinzen Karl von Bayern

Der vermutlich von Daniel Ohlmüller entworfene, zylinderförmige Rundbau mit aufgesetzter Laterne ist streng in neuromanischen Formen gehalten. Prinz Karl soll diesen Hügel wegen seiner umfassenden Fernsicht sehr geliebt haben und oft unter der alten Linde, die dort oben stand, Rast gefunden haben. Das Mausoleum wurde als Grabstätte um 1830/1840 für seine erste Frau, Sophie von Bayerstorff, gebaut. Später wurden dort auch seine zweite Frau und er selbst bestattet. Geöffnet am Tag des offenen Denkmals von 11 bis 17 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. Sitzgelegenheiten vorhanden. Zugang nicht barrierefrei. Eintritt frei.

Kaufhaus Biller - 209 Jahre Starnberger Geschichte

Johann Baptist Biller erwarb 1857 das Anwesen an der heutigen Hauptstraße 25. Sein Laden hatte alles, was in einem Haushalt benötigt wurde; neben Wäsche, Nahrungsmitteln, Eisenwaren, Waschmitteln wurde beispielsweise auch anfangs noch Schießpulver angeboten. „Beim Biller“ stand fast einhundert Jahre lang der dritte Altar der Fronleichnamsprozession, die damals noch über die heutige Hauptstraße führte. Während der Zweite Weltkrieg das Haus noch vor dem Abriss rettete, bescherte er dem Laden selber schwere Zeiten. Mit zunehmender Dauer wurde es immer schwieriger, Waren zu bekommen und die Regale wurden stetig leerer. Dennoch rettete die Familie Biller das Geschäft über den Krieg hinaus. Noch bis 2013 konnten die Starnberger hier Waren aller Art erwerben, danach musste die Urgroßnichte Johan Baptist Billers, Gertrud „Trudi Biller“ Weiß, unter anderem aufgrund des veränderten Konsumverhaltens das Geschäft aufgeben. Geöffnet am Tag des offenen Denkmals von 140 bis 18 Uhr. Veranstalterin: Elisabeth Carr. Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.

Mit dem Actionbound zu einzigartigen Orten in Starnberg

Der „Bound“ bietet eine Tour zu einzigartigen Orten in Starnberg an. Das Stadtarchiv hat bei der Auswahl der Route darauf geachtet, dass die Wege „barrierereduziert“ und daher mit Rollstuhl (mit Begleitung!) und mit Kinderwagen passierbar sind. Zusätzlich erleichtern Texte in einfacher Sprache den Zugang zur Stadtgeschichte. Nach einer Reihe interaktiver Aufgaben, interessanter Rätsel und spannender Fragen, findet die auf 60 bis 90 Minuten angelegte Tour ihren Abschluss am Tutzinger-

Hof-Platz. Start ist auf dem Parkplatz des Finanzamtes. Erforderlich ist die Actionbound-App. Dort geht es zu dem Pfad:

Schnitzeljagd Starnberg – Heimatkunde pur. Dort findet man eine kleine Schnitzeljagd in einfacher Sprache und barrierefrei entlang der Seepromenade mit Startpunkt am historischen Bahnhof See-Gebäude, das von Friedrich Bürklein geplant und 1854 eröffnet wurde.

Bedeutende Sehenswürdigkeiten laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, Starnbergs Promenade zu erkunden, das Partnerschafts-Denkmal kennen zu lernen, bei einem der ältesten noch stehenden Fischerhäuser Starnbergs vorbeizuschauen und dabei ein paar Aufgaben zu lösen. Erforderlich ist die Actionbound-App.

Der Tag des offene Denkmals ermöglicht einen Besuch des Mausoleum. © Stadtarchiv Starnberg

Hier geht es zu dem Pfad: Am Denkmaltag laden Teilnehmer der Offenen Hilfen des BRKs als Tourguides mit Begleitung durch Beate Hayit und die Stadträtin Kerstin Täubner-Benicke zudem zu einer barrierefreien Führung in einfacher Sprache ein. Startpunkt ist am Bahnhof am See auf der Stadtseite (Ecke Maximilianstraße) um 12 Uhr. (kb)