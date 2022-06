In Starnberg kann man im Juli in den Nostalgiezug steigen

Eine Reise mit dem Nostalgiezug bietet der Bayerische Localbahn Verein am Sonntag an. © Bolduan

Starnberg - Der Bayerische Localbahn Verein lädt am Sonntag, 24. Juli zur Nostalgiezugreise. Auch in Starnberg kann man zusteigen.

Mit der historischen Elektrolokomotive E69 05 aus dem Jahr 1930 und einer dazu passenden Wagengarnitur aus den 1930er und 1960er-Jahren geht es von München über Starnberg und die landschaftlich einzigartige Kochelseebahn nach Benediktbeuern und Kochel am See.

Fahrt zum Seefest in Kochel

Fahrgäste haben die Möglichkeit, eine Bahnreise wie anno dazumal zu erleben. Fern vom stressigen Alltag geht es mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gemütlich aus der Großstadt München hinein ins Blaue Land. In Kochel am See findet an diesem Tag ein kleines Seefest statt, das zu einem Besuch einlädt. Darüber hinaus bietet sich Kochel auch als Ausgangspunkt für eine schöne Wanderung an - ob in die Berge oder um den Kochelsee.

Klosterbesichtigung in Benediktbeuern

Bei einem Ausstieg in Benediktbeuern kann auch das bekannte Kloster besichtigt werden. Los geht es gegen 09.30 Uhr am Ostbahnhof in München. Nach einem Unterwegshalt in München-Pasing wird gegen 10.30 Uhr Starnberg erreicht. In Benediktbeuern kommt der Zug gegen 11.30 Uhr an, in Kochel gegen 11.45 Uhr. Die Rückfahrt wird gegen 17 Uhr in Kochel angetreten, gegen 17.15 Uhr ist der Zustieg in Benediktbeuern möglich. In Starnberg hält der Zug gegen 18.20 Uhr, München Ost wird nach einem Zwischenstopp in Pasing gegen 19.20 Uhr erreicht.

Die genauen Fahrzeiten können auf der Internetseite des Vereins unter www.localbahnverein.de eingesehen werden. Auch wenn der Zug nicht in Garmisch-Partenkirchen und Murnau hält, so ist eine Anreise mit dem 9-Euro-Ticket zum Halt in Starnberg gut möglich und somit vielleicht auch für Interessierte aus diesem Gebiet ein netter Ausflug am letzten Wochenende vor den Sommerferien.

Fahrkarten für den Nostalgiezug in Starnberg online oder telefonisch bestellen

Mögliche Verbindung wäre auf der Hinfahrt die RB 6 um 9.05 Uhr ab Garmisch (9.32 Uhr ab Murnau) bis Tutzing und mit der S6 um 10.04 Uhr weiter nach Starnberg (Ankunft 10.14 Uhr). Für die Rückfahrt wäre die S6 um 18.45 Uhr ab Starnberg bis Tutzing und um 19.01 Uhr mit der RB 6 dann weiter nach Murnau (Ankunft 19.28 Uhr) und Garmisch (Ankunft um 19.54 Uhr) eine Option. Da eine solche Fahrt natürlich eine genaue Planung braucht, gilt eine Mindestteilnehmerzahl. Fahrkarten können entweder ganz bequem online unter www.localbahnverein.de oder telefonisch im Localbahnmuseum Bayerisch Eisenstein unter Telefon 09925/1376 (mittwochs-sonntags von 10 bis 16 Uhr) bestellt werden. Der Verein freut sich auf zahlreiche Buchungen. (kb)