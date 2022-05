In Starnberg kippt Kleintransporter bei Auffahrunfall um

Teilen

Ein Autofahrer muss nach einem Unfall in Starnberg ins Krankenhaus. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Drei Fahrzeuge sind am Unfall in der Weilheimer Straße in Starnberg beteiligt. Ein Kleintransporter kippt um.

Am Freitag, 13. Mai, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich in Starnberg in der Weilheimer Straße, auf Höhe des dortigen Edeka-Marktes, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei warteten ein 29-Jähriger aus Weilheim und ein 55-Jähriger aus Hepberg mit ihren beiden Pkw verkehrsbedingt auf der Weilheimer Straße in Fahrtrichtung Starnberg stadteinwärts. Aus Fahrtrichtung Weilheim fuhr ein 23-Jähriger, dem vor ihm wartenden Fahrer aus Weilheim, aus bislang ungeklärten Gründen, mit seinem Kleintransporter hinten auf. Durch den Anstoß wurde der Pkw des 29-Jährigen Weilheimers nach links in die Einfahrt des Edeka-Marktes geschoben.

Der auffahrende Kleintransporter wich nach dem Aufprall nach rechts aus, fuhr über den rechts gelegenen Gehweg und kam schließlich auf der höher gelegenen Böschung zum Stillstand. Durch die leichte Neigung der Böschung, kippte der Kleintransporter auf das Pkw-Heck des dritten Unfallbeteiligten, der 55-Jährige Fahrer aus Hepberg.

29-jähriger Autofahrer muss ins Krankenhaus

Durch den Aufprall erlitt der 29-Jährige Fahrer aus Weilheim ein Halswirbelsäulen-Syndrom und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Starnberg verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen und an einem Stromkasten, entstand ein Gesamtsachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn war aufgrund der Bergungsarbeiten der Feuerwehr und Beseitigung von Fahrzeugflüssigkeiten, über mehrere Stunden nur einspurig befahrbar.

Unfallverursacher erwartet Strafverfahren

Den 23-Jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise zu dem Unfallhergang, insbesondere Hinweise zu der Ursache des Aufpralls, nimmt die Polizei Starnberg unter Telefon 08151/3640 entgegen. (kb)