In Starnberg ohne Führerschein in Kontrolle geraten

Die Polizei hält in Starnberg einen Autofahrer auf und stellt fest, dass er keinen gültigen Führerschein hat. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Starnberg - Pech hat ein Fahrer, der ohne Führerschein unterwegs ist. Er gerät am Montagmorgen in Starnberg in eine Verkehrskontrolle.

Am Feiertag Mariä Himmelfahrt hat der Führer eines Ford Transit auf der Hauptstraße in Starnberg wohl nicht mit einer Verkehrskontrolle gerechnet. Laut Polizei wurde der Mann gegen 6.25 Uhr angehalten und kontrolliert.

Aktuelles Fahrverbot missachtet - Strafanzeige wartet

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer ein aktuelles Fahrverbot hatte und dieser für einen Zeitraum somit keine Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots. (kb)