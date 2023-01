In Starnberg steht die Durchführung zahlreicher Veranstaltungen auf der Kippe

Haupt- und Finanzausschuss

Starnberg - BMS-Stadtrat Josef Pfister brachte seinen Unmut schön bündig zum Ausdruck: „Was hier steht, ist ein Vorgeschmack auf ‚Wir sperren zu‘!“, echauffierte er sich als alteingesessener Starnberger und langjähriges Ratsmitglied. Die von der Verwaltung dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegte Aufzählung der „städtischen Veranstaltungen im Jahr 2023“ kam Pfister nicht wie eine Agenda kommender Ereignisse vor, sondern wie eine Streichliste.

Beim Tagesordnungspunkt zuvor – „Gewährung eines Zuschusses an die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Französische Woche“ waren sich die Stadträte noch weitgehend einig gewesen, die heuer wieder in der Christi-Himmelfahrt-Woche geplante Traditionsveranstaltung nach Kräften zu unterstützen – im konkreten Fall mit den von der ARGE beantragten 16.000 Euro, hiervon 13.000 Euro als feste Zuwendung wie bisher schon und 3.000 Euro, die als „Defizitausgleich“ etikettiert wurden. Bürgermeister Patrick Janik hatte dies „für vertretbar“ gehalten und erläutert, dass die Organisatoren schließlich „ein nicht unerhebliches unternehmerisches Risiko“ zu tragen hätten. Janik gab zu erkennen, dass er „das gerne weiterhin großzügig handhaben“ würde, ließ aber auch nicht unerwähnt, dass man ja auch den Partnerschaftsverein „Freunde von Dinard“ stets gefördert habe. Ludwig Jägerhuber (CSU) spielte gleich die ganz große Karte und verwies auf die Feierlichkeiten zu 70 Jahren deutsch-französischer Freundschaft im Elysée-Palast dieser Tage. Dieser staatsmännischen Linie schloss sich im Ausschuss letztlich eine Mehrheit an (11:2), bis auf Winfried Wobbe (UWG) und Michael Mignoli (BLS) – Wobbe plädierte sogar für eine Senkung des Zuschusses auf 10.000 Euro und argumentierte: „16.000 Euro sind ein Haufen Geld, wir sind bei den Zuschüssen auf ein hohes Niveau gefahren und kennen nicht mal die Umsätze und Gewinne bei der Französischen Woche.“



Französische Woche ja, aber

Und dann folgte der Tagesordnungspunkt, der Josef Pfister auf die Palme brachte – und nicht nur ihn: „Ich bekomme bei einer solchen Sitzungsvorlage das Gefühl, dass wir in eine Schlafstadt verfallen“, sagte Starnbergs CSU-Fraktionssprecher Ludwig Jägerhuber. Die Verwaltung hatte es in Anbetracht von Energiepreissteigerungen, finanziell angespanntem Stadthaushalt und personeller Überlastung anheimgestellt, das (gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.10.2022) ohnehin nur noch im zweijährigen Wechsel mit dem Schlossfest vorgesehene kulinarische Wochenende „Wein am See“ (22.-24. Juni 2023 im Bucentaurpark) heuer abzusagen und die Veranstaltungen „Starnberger Eiszauber“ (für 2023 bereits gestrichen) sowie das Schlossfest generell nicht mehr stattfinden zu lassen. Verblieben wären dann noch die offiziell von der Stadt ausgerichtete Französische Woche, die „Nacht der langen Tafel“ (15. Juli, Innenstadt) und die seit 2011 bestehende Aktion „Starnberg bewegt“ (8. Oktober) auf dem Kirchplatz und in der Wittelsbacherstraße.

Ehrenamtliche

Hinsichtlich des bald bevorstehenden „Faschingstreibens auf dem Kirchplatz“ (21. Februar) hatte das von Sarah Buckel geleitete Ressort „Standortförderung, Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit“ den Vorschlag gemacht, „gemeinsam mit der Faschingsgesellschaft Perchalla e.V. eine neue Organisationsstruktur zu finden“ – und genau dies lieferte den folgenden Wortmeldungen im Hauptausschuss das Stichwort: „Wir haben durchaus Vereine und Ehrenamtliche, die man locker stärker einbinden könnte, wie bei ‚Starnberg bewegt‘ auch“, griff Winfried Wobbe die Anregung vor allem fürs „Faschingstreiben“ auf. Was „Wein am See“ anginge, könne man doch auch mit dem Landkreis reden, schlug wiederum Jägerhuber vor, und seine CSU-Kollegin Katja Fohrmann, die ganz allgemein beklagte, in Starnberg würde zu wenig für Kinder und Jugendliche angeboten ergänzte: „Andere Gemeinden kriegen das doch auch ganz gut hin. Man kann viele Wege gehen, die man noch nicht ausgetestet hat“. Beim Aspekt Kooperationsmöglichkeiten dämpfte Bürgermeister Janik jedoch die Erwartungen: „Die Stadt ist in diese Veranstalterrolle hineingewachsen es ist ja nicht so, dass die uns die Bude einrennen.“ Janik erinnerte: „Wir müssen haushalten mit unseren Ressourcen, mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“

Kann die Veranstaltung „Wein am See“ in Starnberg als Nachfolge des „Pfälzer Weinfests“ stattfinden?

Das Schicksal von „Wein am See“, einer Art Nachfolgeveranstaltung des ehemaligen „Pfälzer Weinfests“, scheint wiederum damit besiegelt zu sein, dass „die Winzer kein Interesse mehr gezeigt“ hätten, wie im Hauptausschuss zu hören war. Immerhin hatte der Starnberger Partner-Landkreis Bad Dürkheim noch „Unterstützung“ signalisiert. Ob auch der finanziell stark belastete Landkreis Starnberg selbst dies ebenfalls noch leisten könnte, ist ungewiss – das „Pfälzer Weinfest“ war jedenfalls immer eine Angelegenheit des Kreises gewesen. „Wenn die Winzer nicht mitziehen, dürfte es schwierig werden“, stellte Tim Weidner (SPD) nüchtern fest.



Schlechte Karten für den Fortbestand des Schlossfestes in Starnberg

Während das „Schlossfest“ momentan wohl die schlechtesten Karten haben dürfte, fortzubestehen (Wobbe: „Für den Aufwand, den man da betrieben hat, leider eine äußerst geringe Besucherzahl“), wollen viele Stadträte um den „Eiszauber“ kommender Jahre noch kämpfen: „Wir brauchen Anker-Veranstaltungen wie diese oder indem wir den Bucentaurpark bespielen – auch das ist Standortförderung!“ Jägerhubers Vorschlag, den „Eiszauber“ in Anbetracht „stark gestiegener Energiekosten“ (Rathaus) und eines jährlichen Defizits von 50.000 bis 60.000 Euro mittels „Kunsteisbahnen“ doch noch zu retten, mochte Tim Weidner nicht so recht folgen: „Am Freitag demonstriert man für den Klimaschutz, und am Samstag geht man dann auf eine solche Eisfläche? Da mache ich nicht mit!“

Hilft der Stadt Starnberg externe Hilfe bei der Veranstaltungsdurchführung weiter?

Die ehemalige Bürgermeisterin Eva Pfister bezweifelte eine Überlastung der Verwaltung: Der Bereich Kultur, Standortförderung, Tourismus ist doch in den letzten Jahren eher aufgestockt worden?“ Man müsse „mehr Eigenverantwortung“ einfordern, so Pfister, der jetzige Bürgermeister müsse sich demnach „Gedanken machen, ob man sich seitens der Stadt externe Unterstützung holt“. All diese Diskussionsbeiträge mündeten in modifizierten Anträgen verschiedener Stadträte und die wiederum in dem mit 13:0 Stimmen gefassten Beschluss, dass nunmehr für alle aufgelisteten Veranstaltungen, die bislang unter der Verantwortlichkeit der Stadt standen, neue Organisationsstrukturen erarbeitet werden sollen:



Die Vereine müssen es wohl richten, wenn die Stadt nicht mehr (leisten) „kann“. Übrigens: Die Haushaltsberatungen 2023 stehen erst noch bevor.