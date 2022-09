In Starnberg treffen sich Geschwister mit und ohne Handicaps

Teilen

Wenn der Bruder oder die Schwester ein Handicap hat, wirkt sich das auch auf Geschwister aus. Jetzt gibt es in Starnberg Treffen, bei denen sich Geschwister mit und ohne Handicaps begegnen. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Landkreis – Mit Unterstützung der Offenen Behindertenarbeit (OBA) des BRK Starnberg und des Caritas-Verbandes Starnberg startet am Dienstag, 20. Oktober um 19 Uhr eine neue Reihe von „Geschwistertreffen“, die sich an Brüder und Schwestern von Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen richtet.



Geplant ist ein lockerer Austausch zu den speziellen Anforderungen, Herausforderungen und nicht zuletzt den freudigen Momenten, die ein behindertes Familienmitglied für ein Geschwisterteil bereithält – auch wenn die Geschwister schon längst erwachsen sind und nicht mehr in einem Haushalt leben.



Ist ein Kind in seiner Entwicklung eingeschränkt, verlangt das besondere Aufmerksamkeit und Förderung. Leben in der Familie noch weitere Kinder, bedeutet das oft eine besondere Geschwistersituation, bei der Verantwortung, Selbständigkeit, Hilfsbereitschaft, aber auch Eifersucht, Angst, Wut und schlechtes Gewissen eine größere Rolle spielen können. Werden die Geschwister erwachsen, wandelt sich ihre Beziehung stetig – sie ist aber beständig vorhanden und stellt an alle Beteiligten laufend neue Herausforderungen.



Austausch, Fachinformation und Geselligkeit

Die ab Oktober stattfindenden Geschwistertreffen für Erwachsene bieten eine Gelegenheit, sich über Fragen des täglichen Lebens und des Umgangs mit dem behinderten Bruder oder der behinderten Schwester auszutauschen sowie Unterstützungsmöglichkeiten, Betreuung, Wohnangebote, Vorsorge und viele weitere Themen zu besprechen.



Beim ersten Treffen am Donnerstag, 20. Oktober um 19 Uhr im Ilse-Kubaschewski-Haus in der Hanfelder Straße 10 in Starnberg wird es zunächst darum gehen, sich kennenzulernen und festzuhalten, welche Vorstellungen und Wünsche jeder an die Treffen hat. Wer einen Bruder oder Schwester mit körperlicher oder geistiger Behinderung hat und an dem Geschwistertreffen teilnehmen möchte, kann sich ab sofort per E-Mail zum ersten Treffen anmelden: geschwistertreffen@icloud.com.



Die Initiatorin Petra Baier hat eine Schwester mit geistiger Beeinträchtigung

„Das Konzept unserer Geschwistertreffen ist offen und flexibel. Vieles ist möglich – von einem lockeren Austausch bis hin zu Diskussionen oder Fragerunden mit Experten, die wir zu unseren Treffen bei Bedarf einladen können“, erklärt Petra Baier, Initiatorin der Geschwistertreffen für Erwachsene im Landkreis Starnberg und selbst Schwester eines 55-Jährigen mit geistiger Beeinträchtigung. Bei der Planung und Umsetzung der Geschwistertreffen wird sie unterstützt von Petra Veronika Seidl von der Offenen Behindertenarbeit des Caritasverband Starnberg und Beate Hayit von der Offenen Behindertenarbeit des BRK Starnberg.



„In diesem Jahr haben wir erstmals im Landkreis Starnberg ein Geschwistertreffen für Kinder unter 14 Jahre veranstaltet, was ein voller Erfolg war. Wir freuen uns, dass unsere Idee Wellen geschlagen und Petra Baier motiviert hat, Geschwistertreffen für Erwachsene im Landkreis ins Leben zu rufen.“, betonen die OBA-Mitarbeiterinnen .(kb)