In Starnberg werden ab sofort wieder Päckchen für Kinder aus Osteuropa gepackt

Von: Petra Straub

Dieses Foto stammt aus dem vergangenen Jahr. Auch dieses Jahr will der Verein ADRA in Zusammenarbeit mit Kindern und Eltern dazu beitragen, dass viele benachteiligte Kinder in Osteuropa eine Weihnachtsüberraschung erhalten. In Starnberg gibt es eine Sammelstelle. © ADRA

Starnberg - Es ist die Zeit des Päckchenpackens. Die Zeit, den armen und benachteiligten Kindern in Osteuropa mit warmer Kleidung, Spielzeug und Hygieneprodukten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Starnberg beteiligt sich erneut an der Weihnachtsaktion des Vereins ADRA Deutschland.

„Wie jedes Jahr seit 23 Jahren wollen wir mit der ,Aktion Kinder helfen Kindern‘ armen und benachteiligten Kindern ein Lächeln auf die Lippen zaubern“, berichtet der Verein ADRA Deutschland. Kinder in ganz Deutschland packen dafür Pakete mit warmer Kleidung, Kinderspielzeug, Kuscheltiere und ganz viel Nächstenliebe. ADRA bringt sie rechtzeitig zu Weihnachten nach Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Litauen, Mazedonien, Montenegro und Serbien. Für die Pakete von Bayern kommen diesmal Mazedonien als Zielland in Frage.

Beim Sammeln Empathie und Mitgefühl für Gleichaltrige entwickeln

„Mit über 400 Aktionsgruppen, die die kleinen Sammlerinnen und Sammler unterstützen, sind wir nahezu flächendeckend in ganz Deutschland vertreten“, so der Verein. Neben den Kindern sammeln auch Eltern und Firmen für benachteiligte Kinder in Osteuropa. Das gesamte Engagement ist ehrenamtlich. „Wir sind den unzähligen helfenden Händen unendlich dankbar“, sagt Michael Weller, Leiter der Sammlung bei ADRA Deutschland.

Weihnachtspäckchen aus dem Raum Starnberg bringt der Verein ADRA Deutschland in diesem Jahr nach Mazedonien. (Archivfoto) © ADRA

„Die Aktion „Kinder helfen Kindern!“ ist ein Herzensprojekt. Kinder, die in Deutschland sammeln, entwickeln Empathie und Mitgefühl für Gleichaltrige in anderen Teilen der Welt. Die Kinder in Osteuropa erfahren Nächstenliebe und Solidarität. Beide Seiten profitieren davon“, freut sich Weller.

Bis 20. November werden Pakete und Geld gesammelt - Kartons gibt es kostenlos

Die Sammlung startete am Weltkindertag 20. September und läuft bis 20. November. Für jedes Paket bittet ADRA um eine Spende in Höhe von sieben Euro. Von den überschüssigen Geldspenden, die nicht für den Transport benötigt werden, werden nachhaltige Kinderprojekte gefördert. Die leeren Kartons werden in den verschiedenen Sammelstellen kostenlos an Eltern, Kinder, Schulen und Kindergärten abgegeben. Sobald die Pakete gepackt sind, können sie dort auch wieder abgegeben werden. Ansprechpartner(in) für München und Umgebung ist Ulrike Potschka, sie ist unter Telefon 08151/307 oder per E-Mail erreichbar unter upotschka@gmx.de.

Spielzeug, Schulbedarf, Wärmespender und Süßigkeiten

Einfach einen Termin bei einer Sammelstelle, die alle von Ehrenamtlichen, meist Berufstätigen geführt werden, ausmachen und ein Paket mit Flyer bei den Sammelstellen abholen. Das Paket füllen für Kinder je nach Alter drei bis 14 Jahre und eventuell Geschlecht, (genaue Anleitung steht im Flyer) und wieder bei den Sammelstellen abgeben. Abgabeschluss ist der 20. November. In das Paket kommen Spielsachen, Bastel- und Schulbedarf, Hygieneartikel, Wärmespender und Süßigkeiten/Lebensmittel. Außerdem können Decken, Bettwäsche, Handtücher, große Spielsachen und saubere Kinderkleidung gesondert (im Bananenkarton) mitgeschickt werden. Es werden auch gebrauchte, gut erhaltene Sachen angenommen.

Folgende Sammelstellen in Starnberg und Umgebung gibt es: Laim / Westpark: Nicola Steinbacher 0179/4353074, Laim/Kleinhadern: Kathy Böhm 01525/1676763, Pasing: Hans-Jürgen Rönisch, 089/8349303, Starnberg: Ulrike Potschka, 08151/8307 oder upotschka@gmx.de, Forstenried/Obersendling: Janet Seeger 0173/7742916.

Nähere Informationen zur Aktion sind unter www.kinder-helfen-kindern.org zu finden. (kb)