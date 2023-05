In Starnberg werden die Friedhofsgebühren erneut erhöht

Von: Thomas Lochte

Die Friedhofsgebühren steigen: Es soll auch Änderungen in der Friedhofsbenutzungssatzung geben. © Arne Trautmann/panthermedia

Starnberg - Die zuletzt vor anderthalb Jahren erhöhten Friedhofsgebühren steigen mit Wirkung zum 1. Juni abermals, bei den meisten Positionen um etwa 20 Prozent – nur die reinen Grabgebühren bleiben unverändert.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Starnberg sah sich diesmal mit der Tatsache konfrontiert, dass für die erneute Ausschreibung nur ein einziges Angebot vorlag, das der Firma „Abschied Bestattungen“ aus Gilching – der Starnberger Bestattungsunternehmer und CSU-Stadtrat Rudolf Zirngibl hatte sich nicht beteiligt und auch nicht an der Abstimmung über die Vergabe im Hauptausschuss mitgewirkt. Den Ausschussmitgliedern blieb nun nichts anderes übrig, als die vom einzigen Bewerber angebotene Kalkulation 1:1 zu übernehmen: Die darin erfassten „hoheitlichen Aufgaben“ wie Ausheben und Verfüllen bzw. Auflösen von Gräbern, Leichenträger-Einsatz wurden bei nur einer Gegenstimme (Michael Mignoli, Bürgerliste Starnberg) an das Gilchinger Unternehmen vergeben. Mignoli hatte bemängelt, dass man zunächst die Expertise eines Fachmanns wie des Kollegen Zirngibl hätte einholen sollen, „ehe man über die Kosten redet“.

Ab 1. Juni gelten neue Gebühren an Starnbergs Friedhöfen

Sargbeisetzung Erwachsene, Verfüllen und Abfuhr des Erdreichs bis zwei Meter Tiefe 844,54 Euro (bisher 704,58 Euro); die gleiche Dienstleistung mit zusätzlichem „Einbau einer Grabhülle“ 1.107,56 Euro (bisher 923,44 Euro); Urnenbeisetzung im Erdgrab, Ausheben und Verfüllen des Grabplatzes bis 1 Meter Tiefe 386,55 Euro (bisher 320,11 Euro); für das Öffnen und Schließen der Urnenmauer und das Platzieren der Urne werden die gleichen Kosten fällig; Einsatz von vier Leichenträgern je Sargbeisetzung 71,42 Euro (bisher 59,50 Euro); Grabauflösungen 504,20 Euro (Einzelgrab) bzw. 756,30 Euro (Familiengrab) bzw. 420,17 Euro (Urnenerdgrab).



Auch eine aktualisierte Version der Friedhofsbenutzungssatzung wurde vom Hauptausschuss beschlossen: So wird künftig auch die „Beisetzung von Leichen in einem Leichentuch“ auf Starnberger Friedhöfen ermöglicht – damit kommt man bestimmten religiösen Gruppen entgegen. Der Stadtrat muss die Beschlüsse in seiner kommenden Sitzung noch bestätigen.