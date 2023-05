In Starnberg werden Fenster- und Autoscheiben eingeschlagen

Teilen

An einem Wohn- und Geschäftsgebäude sowie an einem Pkw werden in der Josef-Jägerhuber-Straße in Starnberg Scheiben eingeworfen. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Ralf Gosch/Imago Images

Starnberg - Zwei Fensterscheiben eines Wohn- und Geschäftshauses und eine Seitenscheibe eines Kleintransporters werden in Starnberg zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag eingeschlagen.

Die Sachbeschädigung wurde laut Polizei in der Josef-Jägerhuber-Straße in Starnberg begangen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 900 Euro. Vor Ort konnte ein Stein sichergestellt werden, der als Tatmittel in Frage kommt.

Spuren am Tatort in der Josef-Jägerhuber-Straße in Starnberg werden untersucht

Die gesicherten Spuren werden nun kriminaltechnisch untersucht. Hinweise zu den Beschädigungen werden unter Telefon 08151/364-0 erbeten. (kb)