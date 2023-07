In Starnberg werden Laptop, Telefone und Bargeld aus Büro gestohlen

Es gibt eine Videoaufzeichnung

Starnberg - Zum Wochenstart bemerken Angestellte, dass in das Büro ihrer Firma in der Josef-Jägerhuber-Straße eingebrochen wurde.

Am Montag gegen 7.45 Uhr sahen sie Spuren, die ein Täter hinterlassen hatte, als er die Eingangstüre sowie mehrere Schränke aufhebelte und Laptop, Mobiltelefone sowie Bargeld entwendete. Der Entwendungsschaden beträgt etwa tausend Euro, so die Polizei. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Täter später versuchte, mit der ebenfalls gestohlenen Kreditkarte Geld abzuheben, was jedoch misslang.

Können Videoaufnahmen Einbrecher von Starnberg identifizieren?

Aufgrund einer vorhandenen Videoaufzeichnung bestehen gute Chancen, sowohl den Tatzeitpunkt einzugrenzen als auch den Täter zu identifizieren. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. (kb)