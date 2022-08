In Starnberg werden von Unbekannten zwei Pkw angefahren

Die Polizei Starnberg meldet zwei Unfallfluchten und sucht Zeugen der Vorfälle. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - In Starnberg werden zwei Pkw angefahren.

Am Dienstag, zwischen 11 und 16.30 Uhr, wurde ein in der Possenhofener Straße geparkter Pkw von einer bislang unbekannten Person angefahren. Der Schaden am Kotflügel vorne links beträgt rund 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen der Unfallflucht sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen.

Polizei sucht Unfallflüchtigen von Starnberg

Bei der zweiten Unfallflucht, ebenfalls am Dienstag, gegen 11.40 Uhr, stellte ein 40-jähriger Mann aus München sein Fahrzeug auf dem Rewe-Parkplatz in der Gautinger Straße in Starnberg ab. Er saß noch im Auto, als ein anderer Pkw, Fiat, beim Rückwärtsfahren sein Fahrzeug anfuhr. Der Fiat fuhr dann weiter auf einen Denn‘s-Parkplatz in der Gautinger Straße. Der Mann fuhr hinterher und sprach die Fahrerin auf den Unfall an. Diese sagte nur, dass nichts passiert sei und sie es nicht war. Danach fuhr sie weg. Der Mann notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Schadensregulierung ist zwar gesichert, die Polizei muss nun noch ermitteln, wer mit dem Fahrzeug die Unfallflucht begangen hat. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. (kb)