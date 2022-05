In Starnberg wird ein Jugendbeirat gewählt

Am 13. Mai wählen Jugendliche und junge Erwachsene in Starnberg einen Jugendbeirat. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Starnberg - Jugendliche von zwölf bis 27 Jahren in Starnberg haben am 13. Mai Gelegenheit, einen Jugendbeirat zu wählen.

Junge Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren, die in Starnberg leben, in die Schule gehen oder eine Ausbildung machen, können die Kandidatinnen und Kandidaten anonym wählen.

Gewählt werden kann am Freitag, 13. Mai, entweder auf dem Kirchplatz Starnberg von 13 bis 17 Uhr oder im Jugendtreff Nepomuk von 13 bis 17.30 Uhr. Wichtig ist, dass alle jungen Menschen, die zur Wahl berechtigt sind, ihren Ausweis mitbringen, damit nicht doppelt gewählt werden kann. Im Anschluss wird um 18 Uhr im Jugendtreff das Ergebnis der Wahl ganz offiziell von Bürgermeister Patrick Janik verkündet. Dazu gibt es kostenfreie Getränke und eine Kleinigkeit zum Essen.

Wahl-Kampagne läuft

Die Wahl-Kampagne ist bereits in vollem Gange, so die Pressemitteilung der Stadt Starnberg. Alle Kandidatinnen und Kandidaten werben bereits in eigener Sache. Ihre Hauptanliegen und Interessen, wieso sie in den Jugendbeirat Starnberg möchten, können auf der Homepage des Jugendtreffs Nepomuk nachgelesen werden. Zudem wird im Kino Breitwand, sowohl in Starnberg als auch in Gauting, mit einem kurzen Trailer für den Jugendbeirat geworben.

Aufruf zur Beteiligung an der Wahl des Jugendbeirats

„Wichtig ist, dass sich viele Jugendliche aus Starnberg an der Wahl beteiligen, weil ihre Stimme zählt und ihnen damit Gehör verschafft wird. Denn Veränderung kommt nicht von allein!“, so die Information. Bei Fragen zur Wahl oder zum Wahlablauf können sich alle Interessierten im Jugendtreff Nepomuk melden, E-Mail info@nepomuk-starnberg.de) oder einfach im Jugendtreff vorbeikommen. Alle Angebote und Termine sind unter www.nepomuk-starnberg.de oder auf Social Media zu finden.