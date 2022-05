In Starnberg zwei Pkw angefahren und geflohen

Zwei Unfallverursacher in Starnberg sind geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Gleich zwei Fahrzeuge werden in Starnberg angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei Unfallfluchten im Bereich der Polizeiinspektion Starnberg ereigneten sich am Dienstag, 10. Mai. Zwischen 8 und 9 Uhr wurde in der Wittelsbacher Straße 3 in Starnberg ein dort abgestellter silberner Pkw VW Golf von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der linke Außenspiegel wurde beschädigt, der Schaden beträgt rund 600 Euro. Ein bislang unbekannter Zeuge hängte zwar einen Zettel mit einem Kennzeichen an den Pkw, doch dieses Kennzeichen ist nicht vergeben. Der unbekannte Zeuge sollte sich doch bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen.

Kennzeichen von Range Rover nicht erkannt

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr. Ein 55- jähriger Mann aus Starnberg stellte seinen Pkw Mercedes in der Würmstraße in Starnberg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er noch im Fahrzeug saß, fuhr ihm ein vorbeifahrender Pkw Range Rover den linken Außenspiegel an. Der Schaden hier beträgt rund 100 Euro. Leider konnte der Fahrer das Kennzeichen nicht ablesen.

Zeugen der beiden Unfallfluchten sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)