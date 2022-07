In Starnberg zwei Pkw angefahren und geflohen

Gleich zwei Fälle von Unfallflucht werden der Polizei Starnberg am Mittwoch gemeldet. (Symbolbild) © Archiv

Starnberg - Zwei Fälle von Unfallflucht werden der Starnberger Polizei an einem Tag gemeldet. Einer auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes, der andere in der Maximilianstraße. Es gibt Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die erste Unfallflucht am Mittwoch, gegen 14.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Weilheimer Straße in Starnberg. Dort stieg eine Frau in ihr Auto ein und schlug dabei ihre Fahrertür gegen den geparkten Pkw Skoda. Danach fuhr die Frau weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dies wurde beobachtet und das Kennzeichen notiert. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Die Polizei Starnberg muss nun noch die verantwortliche Fahrerin ermitteln.

Vom Zusammenstoß nichts bemerkt?

Bei der zweiten Unfallflucht fuhr am Mittwoch, gegen 17 Uhr, eine Frau mit ihrem Pkw, Opel, in der Maximilianstraße in Starnberg aus einer Parklücke und beschädigte dabei einen dort geparkten Pkw VW hinten links. Die Frau fuhr einfach weiter. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei Starnberg. Bei der Unfallaufnahme vor Ort wurde der flüchtige Pkw in der Maximilianstraße geparkt angetroffen. Dort war auch noch die Fahrerin, eine 69-jährige Frau aus Starnberg. Sie gab an, von einem Anstoß nichts bemerkt zu haben. Die Unfallflucht wird nun der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt. (kb)