In Steinebach gibt es wieder ein Seefest mit Fischerstechen

Man darf sich schon auf den knusprigen Steckerlfisch freuen, der beim Steinebacher Seefest angeboten wird. © Trachtenverein „D‘Donarbichler“

Steinebach - Nach zweijähriger Corona-Pause findet in Steinebach am Wochenende wieder ein Fischerstechen statt. Wer möchte, kann noch mitmachen.

Der Steinebacher Trachtenverein „D‘Donarbichler“ lädt am Samstag, 16. Juli, um 18 Uhr am Freibadeplatz am Birkenweg zum traditionellen Seefest mit Fischerstechen ein. Es gibt Steckerlfisch, Grillspezialitäten, Schupfnudeln sowie Fassbier.

Nach zweijähriger Pause gibt es wieder ein Seefest mit Fischerstechen in Steinebach. © Trachtenverein „D‘Donarbichler“

Für die musikalische Stimmung und Unterhaltung sorgt die Kapelle „Die Stürzlhamer“. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt drei Euro ab 14 Jahren. Am späteren Abend findet ein Feuerwerk am See statt. Interessenten für das Fischerstechen (Mindestalter 16 Jahre) sollten sich vor Ort bis 17 Uhr anmelden, wobei eine originelle Kleidung wünschenswert ist. Die Teilnahme ist kostenlos, jeder Teilnehmer erhält eine Maß Bier und die ersten drei Plätze werden prämiert.

Bei schlechtem Wetter wird das Seefest auf Freitag, 22. Juli verschoben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen allen Gästen und Mitwirkenden schöne Stunden an unserem wunderbaren Wörthsee. (kb)