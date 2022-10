In Stockdorf werden am Samstag wieder Akten geschreddert

Mit Waschkörben und großen Taschen transportieren Bürgerinnen und Bürger ihre Akten zum Schredder in Stockdorf. Das Interesse an der Aktion steigt von Jahr zu Jahr. © privat

Stockdorf - Der Rotary Club Gauting-Würmtal bietet den Bürgerinnen und Bürger und kleingewerblichen Betrieben und Praxen wieder die Möglichkeit, vertrauliche Unterlagen wie Akten und Kontoauszüge in einem Aktenvernichtungsfahrzeug der Datenmühle GmbH mit einem Hochleistungsschredder professionell und sicher zu entsorgen.

Das Schreddern findet am kommenden Samstag, 22. Oktober, von 9 bis 14 Uhr auf dem Webasto-Parkplatz vor der Hauptverwaltung in Stockdorf (Kraillinger Straße 5) statt. Auf dem P+R-Gelände am Bahnhof in Gauting besteht aufgrund der Bauarbeiten auch dieses Jahr nicht die Möglichkeit Akten abzugeben.

Das Interesse an der Schredder-Aktion in Stockdorf steigt von Jahr zu Jahr

Die Schredderaktion wurde bereits fünfmal mit von Jahr zu Jahr steigender Resonanz bei den Bürgern im Würmtal durchgeführt. Der Kosten-Beitrag beläuft sich auf zwei Euro pro Kilo Papier. Der Reinerlös der Entsorgungsaktion kommt vollständig den Sozialprojekten des Rotary Clubs im gesamten Würmtal zugute. (kb)