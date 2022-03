In Tutzing kann man jetzt auch am Wochenende mit dem Bus nach Bernried fahren

Ab sofort kann man auch an den Wochenende zwischen Tutzing und Bernried mit dem Bus fahren. An Ostern sogar kostenlos. Über das neue Angebot freuen sich Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald und Bernrieds Bürgermeister Dr. Georg Malterer. © Gemeinde Tutzing

Tutzing - Das Angebot an Buslinien von Tutzing nach Bernried wird erweitert. Wie die Gemeinde mitteilt, gibt es jetzt auch an den Wochenenden zahlreiche Verbindungen.

Die Anzahl der Busverbindungen auf der Busroute von Tutzing nach Bernried war in den vergangenen Jahrzehnten sehr überschaubar. Lediglich von Montag bis Freitag gab es einige wenige Fahrten, vor allem für Pendler nach Penzberg, dem Endpunkt der Linie 9614.

Zehn Fahrten im Stundentakt von Tutzing nach Bernried und zurück

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 kam nun die große Angebotsoffensive, berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Ganzjährig werden nun an den Wochenenden und Feiertagen zehn Fahrten je Richtung im Stundentakt in Abstimmung auf die Zugankünfte und Abfahrten angeboten.

Start ist morgens um 9.06 Uhr, Ende um 18.51 Uhr

Um 9.06 Uhr startet der erste Bus in Tutzing um über Unterzeismering und das Buchheim Museum nach Bernried zu fahren. Um 18.51 Uhr kommt der letzte Bus aus Bernried wieder in Tutzing an. Die Gemeinden Tutzing und Bernried hoffen zusammen mit dem Betreiber, der RVO auf regen Zuspruch der neuen Verbindungen.

An Ostern kann man kostenlos mit dem Bus fahren

An den vier Ostertagen gibt es daher auch eine spezielle Aktion für die Bürger und Bürgerinnen der beiden Gemeinden: Der Bus ist dann nämlich gratis nutzbar. Spätestens dann sollte sich jeder von dem tollen Angebot in den kleinen roten barrierefreien Bussen selbst überzeugen.