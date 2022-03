In Tutzing kommt es bei Arbeiten am Kanal zu Beeinträchtigungen

In Tutzing wird am Schmutzwasserkanal gebaut. Das ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Starnberg – Der Abwasserverband Starnberger See hat 2014 das Kanalnetz seiner Mitgliedskommunen übernommen. Er ist damit verpflichtet, Schäden an Leitungen und Schächten zu beseitigen. Dieser Aufgabe kommt der Verband nun in Unterzeismering, Gemeinde Tutzing nach.

Am Dienstag, 15. März, startet die Sanierung des Schmutzwasserkanals im Bereich der Bernrieder Straße bis zur Diemendorfer Straße, Dorfstraße, Unteranger, Staudenmoosstraße, Am Steg, An der Leiten, Oberanger, Erlenstraße und Sonnenleite. Zunächst müssen Vorarbeiten durchgeführt werden. Anschließend erfolgt die Sanierung der schadhaften Stellen.

Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen

Die Arbeiten in Unterzeismering erfolgen grabenlos, was bedeutet, dass sogenannte Schlauchliner in die Kanäle eingeführt werden. Durch die Arbeiten kommt es zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen durch Fahrbahnverengungen. Es werden jedoch keine Umleitungen eingerichtet. Auch kann es zu Rauchentwicklungen durch die Warmwasserhärtung der Schlauchliner sowie Geruchsbelästigungen durch die Kanäle kommen.

Anlieger werden an Kosten beteiligt

Der Abwasserverband bittet die betroffenen Anlieger um Verständnis. Hierzu versendet der Abwasserverband Informationsmaterial. Eigentümer der anliegenden Grundstücke tragen anteilig die Kosten der Sanierung auf ihrem Grundstück von der Grenze bis zum ersten Kontrollschacht. Mehr Informationen: www.av-starnberger-see.de/aktuelles-presse

Zum Verband: Der 1964 als Gemeinschaftsprojekt gegründete Abwasserverband Starnberger See hatte zum 1. Januar 2014 die vollständige Aufgabe der Abwasserbeseitigung seiner acht Mitgliedskommunen übernommen. Die nunmehr 600 Kilometer Kanalnetz und 90 Pumpwerke sind unverzichtbar für die Lebensqualität am See und die 60.000 Einwohner im Einzugsgebiet.