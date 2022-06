In Tutzing lassen es die Zimmerstutzen-Schützen ordentlich krachen

Haben Grund zur Freude über das gelungene Zimmerstutzenschießen bei der Schützengesellschaft Immergrün in Tutzing: Schützenmeister Armin Ohr (v.l.), Wanderpreisträger Ludwig Heinle und Organisator Ernst Linzinger. © SG Immergrün

Tutzing - In Tutzing lassen die Schützen ihre alten Stutzen krachen. Sie kommen bis vom Chiemsee und aus dem Allgäu.

Die Traditionsschützen der SG Immergrün Tutzing konnten nach dreijähriger, Corona bedingter Pause zu ihrem 9. Traditions-Zimmerstutzenschießen einladen. Die spannende Frage war nur, ob sich die lange Auszeit negativ auf die Bereitschaft auswirken würde, längere Wege zur Anfahrt nach Tutzing auf sich zu nehmen. Wie sich aber bald herausstellte, war diese Angst unbegründet, denn die Zimmerstutzler ließen den Veranstalter nicht im Stich und machten sich auf den Weg, um endlich wieder ihre alten Stutzen krachen zu lassen.

Schützen stauben Brotzeit und Silbermünzen ab

Und so trudelten die Traditions-Zimmerbixler aus nah und fern, vom Bodensee über das Allgäu bis zum Chiemsee und bis hinauf nach Mittelfranken in Tutzing ein, um endlich wieder einmal zu ratschen, fachzusimpeln und nicht zuletzt ihr Glück auf die reichlich ausgefallenen Preise zu versuchen. Dass auf dem Weg dorthin der eine oder andere meist deutlich über 100 Jahre alte Stutzen schwächelte und absolut nicht so wollte wie der Schütze, das gehört einfach dazu, machte die ganze Sache umso spannender beziehungsweise lustiger und tat dem Ganzen keinen Abbruch, denn traditionsgemäß bekommt beim Zimmerstutzenschießen jeder mindestens einen Preis. Und wem der Stutzen an diesem Tag besonders wohl gesonnen war, der konnte außerdem eine der 25 Silbermünzen und eine der zusätzlich ausgeschossenen Brotzeiten in Form von geräuchertem Saibling oder Wursttellern abstauben. Nicht zu vergessen der stattliche Wanderpreis, den der glückliche Gewinner zusammen mit einem gefüllten B‘schoaddiache mitnehmen und bis zum nächsten Jahr pflegen darf.

Wanderpreis geht an Ludwig Heinle aus Martinsried

In diesem Jahr stand das Glück auf den Wanderpreis Ludwig Heinle von Martinslust Martinsried mit einem sehr starken 13,3 Teiler zur Seite, der kurz vor Torschluss den bis dahin führenden Manuel Seehofer von Immergrün Tutzing mit einem 31,2 Teiler die Trophäe vor der Nase wegschnappte.

In der Meister/Punkt Wertung freihändig konnte sich mit 22 Ringen Dietmar Strauss von St. Sebastian Aufkirchen durchsetzen während bei den Aufgelegtschützen Hans Kollmann von der FSG Pfronten mit 25 Ringen nicht zu schlagen war. Erstplatzierte bei den Silbermünzen waren Manuel Seehofer von Immergrün Tutzing mit einem 42,9 Teiler bei den Freihandschützen und Herbert Haberl von SV Holzhausen mit einem 52,3 Teiler bei den Aufgelegtschützen.

Meisterbeteiligungspreis für die Schützen aus Aufkirchen

Den Meistbeteiligungspreis sicherten sich die Schützen von St. Sebastian Aufkirchen, die mit sieben Teilnehmern angerückt waren und dafür einen Kasten Bier abstaubten. Zweitstärkste Mannschaft waren die Zimmerstutzler von Bayerischen Rigi aus Peißenberg, die fünf Schützen stellten, darunter auch Wendelin Osterried, der den Ältestenpreis bekam. Den Preis als jüngster Teilnehmer holte sich Kilian Lehnig von den Immergrünen.

Abschließend dankte der einladende und für die Belange der Traditionsschützen zuständige Ernstl Linzinger allen 59 Teilnehmenden und den beiden Stutzenschnupperschützinnen vom Gauvorstand für ihr Kommen und zog das Fazit, dass nicht nur alle Teilnehmer sich als Sieger sehen können, sondern der echte Gewinner - gerade in der schwierigen Nach-Corona-Zeit - das Zimmerstutzenschießen insgesamt ist. (kb)