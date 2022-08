In Tutzing starten wieder Sprachkurse für ukrainische Geflüchtete

Teilnehmende des Intensiv-Deutschkurses, rechts: Brigitte Grande, Vorstandsmitglied der VHS und Mitglied des Rotary Club Tutzing. © VHS Starnberger See

Tutzing - 39 Geflüchtete aus der Ukraine erhalten Deutschunterricht im Beringerheim in Tutzing. Volkshochschule und Rotary Club haben das Angebot auf die Beine gestellt.

Seit Mai ist das Beringerheim Tutzing Wohnort für 55 Geflüchtete aus der Ukraine. Für wie lange, wissen die Menschen aus der Ukraine nicht. Deshalb lernen sie engagiert die deutsche Sprache. Die Sprache ist ihr Schlüssel, um sich schnell und selbständig in Deutschland zurechtzufinden: Die Kinder in den Kindergärten und Schulen, die Erwachsenen, um arbeiten zu können.

In Tutzing hat man schnell gehandelt Bereits im Juni starteten zwei Deutsch-Intensivkurse für die ukrainischen Geflüchteten im Beringerheim. Ein Vormittagskurs, den vor allem Mütter besuchen während die Kinder in Kitas oder Schulen sind, und ein Abendkurs. Die Kurse finden zwei- bis dreimal wöchentlich direkt im Beringerheim statt, jeder Kurs dauert drei bis vier Stunden. Die Kursleiterinnen kommen dazu ins Haus. Insgesamt werden derzeit 39 Geflüchtete aus der Ukraine unterrichtet.

Zusammenarbeit von Volkshochschule und Rotary Club

Möglich wurde die schnelle und professionelle Hilfe durch eine Public-Private-Partnership. Die Volkhochschule Starnberger See hat die Kurse organsiert und sorgt für ausgebildete Sprachdozentinnen und einen Kursplan, der nach erfolgreicher Absolvierung zum Deutsch-Test für Zuwanderer und damit einem B1-Abschluss führt. Sie ist eine wichtige Voraussetzung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Unterstützt werden die Kurse von einem zivilgesellschaftlichen Akteur: Die Rotary Clubs Weilheim, Penzberg und Tutzing finanzieren die Sprachkurse, ermöglicht aus Spenden ihrer Clubmitglieder.

Unbürokratische Hilfe für Geflüchtete

„Wir wollten eine sinnvolle Unterstützung für die in Tutzing lebenden Geflüchteten leisten“, sagt deshalb Siegfried Müßig vom Rotary Club Tutzing. Und „ohne die unbürokratische schnelle Hilfe aus der Bürgerschaft hätten wir die Kurse nicht so schnell anbieten können“, erklärt die Leiterin der VHS Starnberger See, Christine Loibl. Die Nachfrage nach den Kursen ist groß. Wen die Volkshochschule nicht mehr aufnehmen kann, versucht sie umgehend auf andere Deutsch- und Integrationskurse umzubuchen.

Wegen der großen Nachfrage hat sie außerdem noch einen Alphabetisierungskurs im Beringerheim eingerichtet, der aber glücklicherweise über Landesmittel finanziert werden kann und seit Anfang Juli angeboten wird. (kb)