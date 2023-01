In Tutzing werden rund 100 Zug-Fahrgäste evakuiert

Von: Petra Straub

Teilen

Am Bahnhof in Tutzing endet die Fahrt für etwa 100 Fahrgäste aus Richtung München. Grund ist Schmorgeruch in Wagen drei. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Tutzing - Rund 100 Fahrgäste des Regionalexpress von München nach Weilheim müssen am Freitag in Tutzing den Zug verlassen. Grund dafür ist Schmorgeruch.

Wie die Polizei in München auf Anfrage mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 11 Uhr. Weil Fahrgäste im Zug Schmorgeruch wahrnahmen, endete die Fahrt für alle rund 100 Fahrgäste vorerst am Bahnhof in Tutzing. Feuerwehr und Beamte der Landespolizei waren vor Ort und räumten die Wagons. Eine Polizeibeamtin, die sich in dem Regionalexpress befand und den Schmorgeruch ebenfalls wahrnahm, leitete nötige Maßnahmen ein.

Technisches Problem an einem Schaltkasten

Offenbar war ein technisches Problem an einem Schaltkasten im dritten Wagon die Ursache für den Schmorbrand, so Pressesprecher Wolfgang Hauner von der Polizei in München. Ein Notfallmanager der Bahn sei deshalb nach Tutzing gerufen worden, um die 15.000 Volt starke Oberleitung von dem Zug abzukoppeln. Erst um 12.30 Uhr lief der Verkehr wieder uneingeschränkt in beide Richtungen, teilt Hauner mit. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Bahn ermittelt Ursache für Schmorbrand

Um die Ursache des Schmorbrands zu finden, wurde der Wagon abgekoppelt und in eine Werkstatt zur Untersuchung transportiert.