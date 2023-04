In Unering dürfen Kinder Bauernhof-Tiere füttern und Zutaten für den Waffelteig suchen

Auf dem Berchtold-Hof in Seefeld-Unering dürfen Kinder in den Osterferien Tiere füttern und Waffeln backen. © Solidargemeinschaft Starnberger Land

Seefeld - Beste Stimmung trotz schlechten Wetters herrscht bei den Besuchskindern auf dem Erlebnisbauernhof Berchtold in Seefeld-Unering. Sie dürfen nicht nur eine Menge Tiere streicheln und füttern, sondern auch die Zutaten für den Waffelteig auf dem Hof suchen.

Nasskaltes Aprilwetter und Osterferien daheim – auf dem Erlebnisbauernhof Berchtold in Unering war die Stimmung bestens und die Kinder erhielten interessante Einblicke in die Arbeit in der Landwirtschaft Organisiert wurden Aktionen an zwei Vormittagen von der Solidargemeinschaft „Starnberger Land“ in Zusammenarbeit mit der Erlebnisbäuerin Brigitte Berchtold.

44 Kinder lernen auf dem Bauernhof in Seefeld viel über regionale Lebensmittel

Auch der wegen der großen Nachfrage angesetzte Zusatztermin war schnell ausgebucht: An zwei Vormittagen kamen 44 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren auf den Hof der Familie Berchtold und konnten dort Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner, Schafe, Katzen, Rinder und Kälber streicheln und füttern. Sie erlebten hautnah, wo Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen. Eifrig erkundeten die Kinder, welche Zutaten in einen Waffelteig gehören und wo sie auf dem Hof zu finden sind. Die herrlich duftenden Waffeln waren die Krönung dieses ereignisreichen Vormittags und schmeckten vorzüglich.

Zum mit nach Hause nehmen hatte der „Starnberger Land“-Osterhase für jedes Kind eine Kartoffeltüte auf dem Hof abgegeben - gefüllt mit „Unser Land“-Nudeln und „Unser Land“-Dinkelflocken inklusive. Rezepten und Infos über die Solidargemeinschaft. (kb)