In Weßling gibt es einen neuen Vize-Bürgermeister

Von: Michèle Kirner

Andreas Lechermann (CSU) rückt in Weßling als Vize-Bürgermeister nach.

Weßling – Drei Jahre lang ist Sebastian Grünwald (Grüne) der erste Stellvertreter von Bürgermeister Michael Sturm. An der jüngsten Gemeinderatssitzung gibt er sein Amt aufgrund einer beruflichen Veränderung ab. Der Nachfolger ist von der CSU.

Nachgerückt ist Andreas Lechermann, der bislang dritte Stellvertreter. Mit 17 von 19 Stimmen wurde er von der Ratsrunde gewählt und an-schließend von Sturm vereidigt.

Nachfolger Andreas Lechermann ist seit neun Jahren im Gemeinderat

Der 37-Jährige ist seit neun Jahren ein engagiertes Gemeinderatsmitglied. Als zuverlässiger Vertreter seiner Fraktion bringt er sich im Bauausschuss ein, diskutiert im Umweltausschuss und im Ausschuss für Ortsentwicklung und Kommunalaufgaben mit – und er ist Verwaltungsrat im Kommunalunternehmen. Ebenfalls seit neun Jahren sitzt er im Kreistag, wo er im Motilitätsausschuss und im Sozialausschuss mitwirkt und Aufsichtsrat in der neu gegründeten Klimaagentur ist. Nachdem der ausgebildete Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 2020 die Stichwahl gegen Sturm verlor, entschied er sich für eine Fortbildung zum „Ausbilder“ und lehnte die Vize-Position ab.



„Reden ist Silber, machen ist Gold“ ist das Motto von Andras Lechermann aus Weßling

In den Sitzungen drehten sich die Köpfe von Sturm und Geschäftsleiterin Astrid Kahle ganz selbstverständlich zu Lechermann, sobald verwaltungsrechtliche Fragen auftauchten. So überrascht es nicht, dass Sturm den CSU-Mann, der mit seiner Lebensgefährtin in Oberpfaffenhofen lebt, als seinen Stellvertreter auserkor, der nach dem „Go“ von seinem Junior-Chef zusagte. Auf seiner Facebookseite kündigt er an: „Ich werde mich mit voller Tatkraft einbringen und die Gemeinde Weßling vertreten und so gut es geht voranbringen.“ Ganz nach dem Motto: „Reden ist Silber, machen ist Gold“. Das war sein Slogan im Bürgermeisterwahlkampf. „Jetzt tritt es ein, anders als gedacht. Aber so ist das Leben“, schreibt er und fügt an: „Ich freue mich auf die Aufgabe.“