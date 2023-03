In Weßling wird der Verkehr bis Ende Juli umgeleitet

In Weßling muss eine Brücke saniert werden, deshalb wird bis Ende Juli eine Umleitung eingerichtet. (Symbolfoto) © IMAGO/POSS ROLF

Weßling - Ab April und bis Ende Juli erfolgt eine Vollsperrung der Weßlinger Hauptstraße. Grund dafür sind aufwendige Sanierungsarbeiten an der Brücke in Höhe der neuen Grundschule in Weßling, die in diesem Zeitraum nicht befahren werden kann.

Eine Umleitung erfolgt ortsauswärts Richtung Herrsching über den Meilinger Weg, jedoch nur als Einbahnstraße.

Zufahrtsmöglichkeit über Grünsink

Um von Herrsching aus nach Weßling zu gelangen, besteht eine Zufahrtsmöglichkeit über Grünsink. Anwohner des Höhenrainäckers können einspurig nach Weßling gelangen, die Ausfahrt zur Ortsmitte ist über die Sauwiese möglich.

Die genaue Umleitung kann auf der Internetseite der Gemeinde unter www.gemeinde-wessling.de eingesehen werden. (kb)