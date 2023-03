Gibt es in Wörthsee zu wenig Kinderbetreuungsplätze für geflüchtete Kinder?

In Wörthsee gibt es zahlreiche potenzielle Flüchtlingshelfer

Von: Michèle Kirner

Freuen sich über die zahlreichen Interessierten an der Infoveranstaltung zur geplanten Containeranlage für Geflüchtete in Wörthsee: Katharina Trägler (Landratsamt), Jörg Hohmann (Helferkreis Weßling), Sabine Neumann (Landratsamt), Bürgermeisterin Christel Muggenthal, Sassa Bäumler (geplanter Helferkreis Wörthsee) und Juliane Seelinger-von Gemmingen (Gemeindeverwaltung). © Kirner

Wörthsee - In Wörthsee werden bis zum Herbst etwa 132 Geflüchtete in einer Containeranlage ein Zuhause finden. Dieser Tage warb die Gemeinde in einer Informationsveranstaltung um Freiwillige für einen Helferkreis, die den Neuankömmlingen beim Eingewöhnen zur Seite stehen.



Knapp 180 Interessierte füllten die Aula. „Das sind mehr als erwartet“, freute sich Bürgermeisterin Christel Muggenthal. Mehr als erwartet waren auch die etwa 40 potenziellen Helfer, die am Abend ihre Kontaktdaten hinterließen.

Einziehen werden die Asylbewerber an der Etterschlager Straße 98, entschied der Gemeinderat Ende Januar. Der Pachtvertrag laufe fünf Jahre, erklärte Sabine Neumann den Besuchern. „Wir schauen, dass nicht nur allein reisende Männer, sondern auch Familien einziehen“, versprach die Fachbereichsleiterin des Landratsamts für Migration. Neumann ging von Syrern, Afghanen und Türken aus – voraussichtlich Asylbewerber, die arbeiten dürften. „Unsere Erfahrung ist, dass gerade die jungen Männer arbeiten wollen“, betonte sie und nannte „die Migration eine große Chance für unsere sich im demografischen Wandel befindende Gesellschaft“.



Auch die Besucher im Saal standen den Neuankömmlingen spürbar positiv gegenüber. Dennoch kam die eine oder andere kritische Frage. Etwa ob das Landratsamt neben Sozialpädagogen, Hausmeister und Unterkunftsbetreuer einen Sicherheitsdienst stelle. Nur bei Schwierigkeiten, so Neumann. Die Erfahrung habe gezeigt, dass man keinen Sicherheitsdienst benötige, wenn bei der Belegung darauf geachtet würde, dass die Kulturen zusammenpassten.



Gibt es in Wörthsee zu wenig Kinderbetreuungsplätze für geflüchtete Kinder?

Bedenken gab es bezüglich der Betreuungsplätze für die geflüchteten Kinder. Eine Lösung dazu gäbe es auf die Schnelle nicht, bedauerte Neumann. „Das haben wir mit den ukrainischen Flüchtlingen super geschafft“, räumte Sassa Bäumler ein, die den Ukrainern seit einem Jahr zur Seite steht. Und die Erfahrungen einer Besucherin, dass 2015 junge Geflüchtete „Mädchen am See obszön angegraben“ hätten, sei schnell gelöst worden, indem man den Männern die deutschen Regeln erklärt habe, sagte diese. Kommunikation sei der Schlüssel – und diese gelinge heutzutage trotz der Sprachbarriere über Apps, warf eine andere Besucherin ein. Für auf der Flucht traumatisierte Menschen biete man gute therapeutische Angebote, reagierte Neumann desweitern auf eine Nachfrage.

Katharina Trägler ist die Ansprechpartnerin für die Helferkreise im Landratsamt. Sie warb für 80-Cent-Jobs in Kirchen oder Vereinen. Nicht als Billiglohnarbeiter, sondern weil sie bei der Arbeit die Sprache und die Gewohnheiten Deutschlands lernten. „Die Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg“, bestätigte Jörg Hohmann vom Helferkreis Weßling in seinem Bericht über die Arbeit mit Geflüchteten. „Es hat wahnsinnig Spaß gemacht zu helfen“, fand auch Bäumler und hoffte, „den einen oder anderen für den Helferkreis zu gewinnen“.



40 Freiwillige wollen Geflüchteten in Wörthsee unterstützen

Mit an die 40 Freiwilligen hatte sie allerdings nicht gerechnet. Diese meldeten sich für die Bereiche Sprache und Bildung, Kinder und Sport, Logistik, Arbeit und Wohnen oder Kultur. Darunter Kathrin Will, die bereits gute Erfahrungen mit der Aufnahme einer ukrainischen Familie gesammelt habe und sich eine Patenschaft für eine Familie vorstellen könnte. Angelika Hirschler hinterließ ebenfalls ihre Daten und sei „völlig offen“, allerdings als Krankenschwester prädestiniert für das Thema Gesundheit.



Uschi Flach war noch unschlüssig. Kürzlich habe sie nach acht Jahren ein Ehrenamt in München abgelegt. „Vielleicht später“, sagte sie. Auch Oliver Scheller fehle momentan die Zeit, er werde vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen.

Alles in allem war Muggenthal auf Rückfrage sehr zufrieden mit dem Abend – und dankbar, dass die Kritiker sachlich geblieben sind und nicht emotional wurden.