In Wörthsee wird ein Trinkwasserbrunnen eröffnet

Am Mittwoch wird in Wörthsee eine Trinkwasserzapfstelle in Betrieb genommen. © Gemeinde Wörthsee

Wörthsee - Öffentlichen Trinkwasserzapfstellen kennt man aus dem Urlaub im Süden. Aber es werden auch hierzulande immer mehr. Morgen nimmt die Gemeinde Wörthsee eine Zapfstelle in Betrieb und will damit unter anderem einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Die Gemeinde Wörthsee hat in Zusammenarbeit mit dem Kommunalunternehmen AWA-Ammersee gKU einen öffentlich zugänglichen Trinkbrunnen aufgestellt. Direkt gegenüber dem Rathaus, am sogenannten Flach-Park in der Seestraße, ist es jetzt möglich, seine mitgebrachte Flasche mit frischem Trinkwasser aufzufüllen.

Gemeinde Wörthsee soll hitzeresilient werden

„Trinkbrunnen im öffentlichen Raum sind ein wichtiger Baustein, um die Gemeinde hitzeresilient zu machen.“, sagt Bürgermeisterin Christl Muggenthal. Das Trinkwasser steht somit verpackungsfrei für alle BürgerInnen und BesucherInnen frei zur Verfügung.

Trinkwasser-Zapfstelle ist Beitrag zum Klimaschutz

Leitungswasser bietet viele Vorteile im Vergleich zu abgefülltem und verkauften Flaschenwasser. Es spart viel Kohlendioxid und Energie, wenn das Wasser nicht in Lastwägen und Autos herumgefahren werden muss. Leitungswasser trinken bedeutet also aktiver Klimaschutz, den alle BürgerInnen bequem leisten können. Unser Leitungswasser wird regelmäßig kontrolliert und steht 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Auch am Trinkbrunnen ist die hygienische Entnahme von Wasser gewährleistet und wird durch regelmäßige Beprobungen garantiert.

Grundschülerinnen und -schüler in Wörthsee werden über die Vorteile von Leitungswasser unterrichtet

In der Grundschule Wörthsee wird ein Wasserbildungsworkshop mit Unterstützung der AWA-Ammersee angeboten. Silke Meusel vermittelt spielerisch die Vorteile von Leitungswasser gegenüber Flaschenwasser, sowie den gesundheitsförderlichen Aspekt von Wasser.

Am 22. März um 14 Uhr wird der Trinkwasserbrunnen in Wörthsee eröffnet

Zum internationalen Weltwassertag am Mittwoch, 22. März, den die Vereinten Nationen seit 1992 ausrufen, wird der Trinkbrunnen um 14 Uhr feierlich eröffnet. Das diesjährige Motto - den Wandel zu beschleunigen - wird damit in der Gemeinde Wörthsee direkt umgesetzt. Zum ersten „Probeschluck“ werden Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde und der AWA sowie die Bürgermeisterin anwesend sein. (kb)