Informative Kennenlern-Aktion der Polizei Gauting in Gilching

Teilen

Beamte und Beamtinnen der Polizei Gauting stellten sich der Bürgerschaft in Gilching vor. Themen waren unter anderem Einbruchschutz und Berufswahl. © Polizei Gauting

Gilching - Es geht um Einbruchprävention, Seniorenbetrug, laute Musik und Graffitis in Gilching. Polizeibeamte der Inspektion Gauting sind vor Ort, um sich vorzustellen und die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten.

Die Gautinger Polizei hat sich am gestrigen Mittwoch von 9 bis 14 Uhr mit einem Infostand bei den Gilchinger Bürgern und Bürgerinnen vorgestellt und wurde dabei von zwei Kolleginnen der Nachwuchswerbung aus Fürstenfeldbruck und den Kollegen Claus Schmid und Christian Zihr von der Kriminalprävention der Kripo Fürstenfeldbruck unterstützt. Der Stand erfreute sich im Laufe des Vormittags regen Zulaufs der Gilchinger Bevölkerung.

Mehr Wohnmobile im Gilchinger Ortsteil St. Gilgen

Das Spektrum der gestellten Fragen reichte dabei von der Einbruchsprävention für ein sicheres Eigenheim und Betrug an Senioren über das geballte Auftreten von Jugendlichen mit den entsprechenden oft nicht so schönen Begleiterscheinungen wie zum Beispiel Graffiti und lautes Musikhören an den beiden Gilchinger S-Bahnhöfen bis zur zunehmenden Verschandelung des Ortsteils St. Gilgen durch die steigende Zahl von dort abgestellten Wohnmobilen.

Polizei spricht von „großem Erfolg“ der Kennenlern-Aktion

Erfreulicherweise bekundeten auch einige Jugendliche bei den Kolleginnen Sandra Eberle und Andrea Schmidt von der Nachwuchswerbung ihr Interesse später einmal Polizist beziehungsweise Polizistin werden zu wollen. Alle Interessenten konnten mit dem entsprechenden Infomaterial für ihren Berufswunsch gut versorgt nach Hause gehen.

Bilanzierend kann aufgrund des regen Bürgerinteresses von einem vollen Erfolg des Infotages der Gautinger Polizei gesprochen werden, die sich in der Münchner Straße 18 befindet und unter Telefon 089/8931330 erreichbar ist. (kb)