Infoveranstaltung über Kienbach-Sanierung in Herrsching

Die Planungen für den Hochwasserschutz und die Kienbachsanierung in Herrsching laufen. Die Bürgerschaft kann sich nun aus erster Hand informieren. (Symbolfoto) © Archiv Wasserwirtschaftsamt

Herrsching - Am Kienbach in Herrsching werden in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim informiert vorab alle von der Maßnahme Betroffenen und interessierten Bürgerinnen und Bürger über den Planungsstand und das geplante Vorgehen.

Am Dienstag, 18. April, 17 Uhr wird dazu eine Informationsveranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses Herrsching durchgeführt. Dabei wird über alle geplanten Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes informiert und werden Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantwortet.

Projektstand der Kienbach-Sanierung in Herrsching auch online

Der aktuelle Projektstand, anstehende Maßnahmen sowie zahlreiche Hintergrundinformationen zum Projekt können zudem der Projekthomepage unter dem Link www.wwa-wm.bayern.de/hochwasser/hochwasserschutzprojekte/hwskienbach/hwskienbachallgemein/index.htm entnommen werden. (kb)