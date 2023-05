Infoveranstaltung zur Hauptstraßensanierung in Tutzing

Teilen

Bei der Sanierung der Tutzinger Ortsdurchfahrt steht der letzte Bauabschnitt bevor. Über die Planung wird bei einer Informationsveranstaltung berichtet. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert / dpa

Tutzing - In Tutzing wird die Ortsdurchfahrt saniert. Der letzte Bauabschnitt in der Ortsmitte folgt demnächst. Was geplant ist, erfahren Bürgerinnen und Bürger bei einer Informationsveranstaltung.

Der Abschnitt Nord der Sanierung der Ortsdurchfahrt Tutzing wird Mitte des Jahres fertig. Anschließend soll mit dem dritten und letzten Abschnitt der Hauptstraßensanierung („Tutzing Mitte“) begonnen werden. Den Anfang machen der Abwasserverband Starnberger See mit seinen Kanalarbeiten und die Spartenträger mit der Verlegung ihrer Sparten.

Begonnen wird mit Kanalarbeiten des Abwasserverbands Starnberger See

Im Jahr 2024 beginnen dann die gemeinsamen Straßenbauarbeiten durch die Gemeinde Tutzing und das Staatliche Bauamt Weilheim, teilt die Kommune mit.

Am Montag, 22. Mai, findet dazu um 18 Uhr im Rathaus/Sitzungssaal eine offene Informationsveranstaltung statt. Thema ist insbesondere der geplante Bauablauf inklusive der geplanten Sperrungen des Abwasserverbandes Starnberger See, sowie ein Ausblick auf die geplanten Straßenarbeiten im Jahr 2024.

Die Gemeinde lädt zu dieser Informationsveranstaltung alle Tutzinger Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. (kb)