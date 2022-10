Freie Bühne München: Inklusive Theateraufführung von „Romeo + Julia“ im bosco

Von: Alma Bucher

Die Schauspieler der Freien Bühne München proben schon für die Aufführung im bosco. © Manuela Pickart

Gauting/München - Bereits zum dritten Mal nach 2019 und 2021 gastiert das inklusive Ensemble der Freien Bühne München mit einer Theaterproduktion im Kulturhaus bosco in Gauting. Am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr heißt es Vorhang auf für das neue Stück „Romeo + Julia“ nach William Shakespeare. Die Aufführung findet mit Übertitel und Gebärdendolmetscher sowie anschließendem Publikumsgespräch statt.

Ganz eigene Version des Stücks

Nach dem großen Erfolg der Produktion „Peer Gynt“ im letzten Jahr präsentiert die Freie Bühne München nun einen weiteren starken Klassiker in einer neuen und im Kontext der aktuellen Geschehnisse kraftvollen Fassung: Romeo + Julia – nach William Shakespeare. Unter der Leitung von Regisseur Ulf Goerke entwickelt das inklusive Ensemble der Freien Bühne München ihre ganz eigene Version der bekannten dramatischen Verstrickungen. Wie hoch ist der Preis für Versöhnung und Frieden oder können sich die Liebenden doch noch gegen ihr feindliches Umfeld behaupten? Wer gewinnt diesen spannungsgeladenen Kampf der Gefühle zwischen der Macht der Liebe und der Liebe zur Macht?

Fähigkeiten, Stärken und Talente im Vordergrund

Die Vorführung findet im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans für Menschen mit Behinderung „Gemeinsam stärker“ statt. „Bei der künstlerischen Begegnung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung oder psychischer Erkrankung stehen nicht Defizite im Vordergrund, sondern Fähigkeiten, Stärken und Talente. Kunst wird zum Kommunikationsmedium und hebt Grenzen zwischen sogenannten normalen, psychiatrisierten oder Menschen mit Beeinträchtigungen auf.“, so Max Mayer, der Behindertenbeauftragte des Landkreises Starnberg.

Inklusives Theater ist eine große Bereicherung

Die „Freie Bühne München“ versteht sich als Theater für alle. Der Anspruch ist es, Talente zu entdecken, zu fördern und Räume zum Ausprobieren zu schaffen. Schauspieler, Techniker, das Regieteam, mit und ohne Behinderung sind Kollegen auf Augenhöhe, die gemeinsam professionell Theater machen. Als erstes inklusives Theater in Bayern bereichert die „Freie Bühne München“, das kulturelle Leben nicht nur in München sondern auch durch Gastspiele auch in der gesamten Großregion. Die „Freie Bühne München“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Berufsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zu eröffnen.

Tickets gibt es hier

Tickets gibt es ab sofort beim Theaterforum Gauting e.V. im bosco, per Telefon unter der 089 45 23 8580 oder per E-Mail an info@boscogauting.de oder aktionsplan@lra-starnberg.de.