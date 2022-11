Ist im Landkreis Starnberg auf die S-Bahn künftig mehr Verlass?

Ab 11. Dezember soll der S-Bahn-Verkehr in München und Umgebung erweitert werden. So will man für Fahrplan-Stabilität sorgen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Landkreis - Zum 11. Dezember treten bei der S-Bahn München deutliche Veränderungen in Kraft. Erstmals soll ein durchgehende 20-Minuten-Takt zu den Endbahnhöfen geboten werden. Der optimierte Einsatz von Fahrzeugen soll für mehr Fahrplan-Stabilität sorgen.

„Die S-Bahn München steht vor dem größten Fahrplanwechsel der vergangenen Jahre“, so die Deutsche Bahn AG in einer Pressemitteilung. Weiter: Ab 11. Dezember profitieren Fahrgäste von vielen zusätzlichen Fahrten und dichteren Takten. Im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die im Freistaat den Schienenpersonennahverkehr plant, finanziert und kontrolliert, wird das Angebot auf allen Linien spürbar ausgeweitet. Ein optimierter Fahrzeugeinsatz sorgt außerdem für einen stabileren Betrieb. „Dieser Fahrplanwechsel bringt mit täglich rund 160 zusätzlichen Fahrten die umfangreichsten Verbesserungen seit vielen Jahren und ist ein klares Zeichen für die Verkehrswende und eine Starke Schiene in Bayern. Ab 11. Dezember wird unsere Flotte jährlich über 760.000 Kilometer zusätzlich zurücklegen. Besonders wichtig ist mir, dass wir mit Optimierungen im Fahrplan auch die Zuverlässigkeit für unsere Fahrgäste verbessern. Das ist ein Teil der Initiative „Starke S-Bahn München – Programm 14plus“, mit dem DB und Freistaat für ein leistungsfähiges, robustes und zukunftsfähiges Bahnangebot sorgen wollen“, so S-Bahn-Chef Heiko Büttner.

20-Minuten-Takt auf der ganzen Linie - mehr Fahrten montags bis freitags

Erstmals wird in der Geschichte der S-Bahn auf fast allen Linien montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr ein durchgehender 20-Minuten-Takt auf dem gesamten Linienverlauf bis zu den jeweiligen Endbahnhöfen bestehen. Lediglich auf einzelnen Abschnitten in Außenbereichen der S2 West, S4 West und S7 Ost können die S-Bahnen infrastrukturbedingt nicht alle 20 Minuten fahren. Auch hier werden die Takte aber in vielen Fällen spürbar verdichtet.

Längerer Aufenthalt an Endbahnhöfen reduziert Verspätungsanfälligkeit

Nicht nur die Takte werden dichter, auch die Zuverlässigkeit wird sich durch Anpassungen zum Fahrplanwechsel verbessern. Dabei geht es vor allem darum, den Betrieb robuster zu machen, damit kleinere Verspätungen besser abgepuffert werden können. Im Fokus steht die so genannte Wendezeit, also die Aufenthaltszeit an einer Endstation bis zur Rückfahrt, denn: Kommt es bei stadtauswärts fahrenden Zügen zu Verzögerungen, die am Endbahnhof nicht kompensiert werden können, startet auch die Rückfahrt verspätet. Um diesen Effekt zu minimieren, plant die S-Bahn auf den Linien S1 und S7 weitere Fahrzeuge aus der vorhandenen Flotte ein und verlängert dadurch die Wendezeiten in Wolfratshausen auf 30 Minuten und am Flughafen auf 25 Minuten. Ähnliche Verbesserungen gibt es an Nachmittagen auf der Linie S2 in Petershausen. Auch dort können durch mehr Wendezeit künftig Verspätungen reduziert werden.

Übersicht der Fahrplanänderungen montags bis freitags

S1 Freising/Flughafen – Leuchtenbergring Zahlreiche zusätzliche Fahrten insbesondere zwischen Neufahrn und Freising ermöglichen einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg. Züge fahren am Flughafen teilweise 4 Minuten früher ab als bisher. Künftig fahren immer zwei Zugteile zum Flughafen und ein Zugteil nach Freising.

S2 Petershausen/Altomünster – Erding Zahlreiche zusätzliche Fahrten zwischen Dachau und Petershausen sowie zwischen Markt Schwaben und Erding ermöglichen einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg zwischen Petershausen und Erding.

Zwischen Dachau und Altomünster fahren die S-Bahnen künftig auch in den Nebenverkehrszeiten alle halbe Stunde (bisher stündlich). Somit besteht von 5 bis 23 Uhr durchgehend ein Halbstundentakt. Jeder zweite Zug fährt umsteigefrei von bzw. bis Ostbahnhof und bietet somit zwischen Dachau und Ostbahnhof stündlich eine zusätzliche vierte Fahrtmöglichkeit.

S3 Mammendorf – Holzkirchen Zahlreiche zusätzliche Fahrten zwischen Deisenhofen und Holzkirchen sowie zwischen Maisach und Mammendorf ermöglichen einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg.

S4 Geltendorf – Trudering (– Ebersberg) Zahlreiche zusätzliche Fahrten ermöglichen einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr zwischen Grafrath und Trudering. Auch zwischen Grafrath und Geltendorf fahren zusätzliche Züge. Diese verkehren wegen der dichten Zugfolge auf der Strecke teilweise als Express-S-Bahnen mit weniger Zwischenhalten.

Zusätzliche Fahrten zwischen Starnberg und Tutzing

S6 Tutzing – Ebersberg Zahlreiche zusätzliche Fahrten insbesondere zwischen Starnberg und Tutzing ermöglichen einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr zwischen Tutzing und Grafing. Zwischen Grafing und Ebersberg werden die Abfahrtszeiten optimiert, so dass gemeinsam mit dem Filzenexpress künftig ein minutengenauer 20-Minuten-Takt besteht.

S7 Wolfratshausen – Kreuzstraße Zahlreiche zusätzliche Fahrten zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen sowie zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Kreuzstraße ermöglichen einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr zwischen Wolfratshausen und Aying (Ausnahme: um 10:04 Uhr keine zusätzliche Abfahrt ab Wolfratshausen wegen eines zeitgleich verkehrenden Güterzuges) sowie einen 20/40-Minuten-Takt zwischen Aying und Kreuzstraße. Die zusätzlichen Züge halten nicht in Dürrnhaar und Peiß.

Erweitertes S-Bahn-Angebot zwischen Herrsching und Flughafen

S8 Herrsching – Flughafen Zahlreiche zusätzliche Fahrten zwischen Weßling und Herrsching ermöglichen einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg der S8. (kb)