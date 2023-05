IT-Beratung für Seniorinnen und Senioren in Wörthsee

Teilen

Digitales Know-How wird Seniorinnen und Senioren demnächst in der Bücherei gezeigt. © Privat

Wörthsee – Die Gemeindebücherei Wörthsee öffnet ihren neu geschaffenen Raum im ehemaligen Sachbuchbereich für neue Angebote.

Ab Mai wird eine IT-Beratung für Ältere angeboten. Möglich machen das fünf Ehrenamtliche, die sich spontan auf einen Aufruf hin gemeldet haben. Die Berater und Beraterinnen haben Erfahrungen im Vermitteln von digitalem Know-How, da sie regelmäßig selbst im privaten Umfeld ältere Leute unterstützen. Es sind oftmals Kleinigkeiten, die – nicht nur SeniorInnen zu Verzweiflung bringen: auf einmal „spinnt“ das Handy, Anhänge lassen sich nicht öffnen oder speichern, Fragen zu Handybildern, zum Speicherplatz, zum Uploaden und Downloaden, aber auch der Umgang mit der Bibliotheks-App und E-Boo- Readern. Manche Dinge kann man nur noch online machen und viele ältere Leute bleiben auf der Strecke. Das Ziel der Initiative ist, möglichst unkompliziert zu unterstützen und dabei auch Informationen weiterzugeben, die nützlich sein können.

Wenn das Handy „spinnt“ helfen erfahrene Beraterinnen und Berater

Die Gemeindebücherei kommt dadurch ihrem allgemeinen Bildungsauftrag nach. Jedem soll der Zugang zu Medien zugängig gemacht werden und vor allem ältere Mitmenschen dürfen in der digitalen Welt nicht abgehängt werden. Di Bücherei ist nicht nur eine reine Medienausleihe-Station, sondern ein Bildungsraum und ein kultureller Treffpunkt. Die Räumlichkeiten in der Bücherei bieten sich bestens für ein derartiges Angebot an – und wer mag, kann sich auch gleich vor Ort noch Bücher, Zeitschriften oder Hörbücher ausleihen.



Der Service ist kostenlos, allerdings wird um Spenden gebeten. Eine Anmeldung zur Abschätzung der Nachfrage ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig, unter info@gemeindebuecherei-woerthsee.de



IT-Beratung in Wörthsee am 15. Mai und 12. Juni

Die ersten beiden Termine stehen auch schon fest: Montag, 15. Mai, 16 bis 17.30 Uhr und Montag, 12. Juni, 16 bis 17.30 Uhr in der Bücherei, Seestraße 20, in Wörthsee. Fragen beantwortet die Kulturbeauftragte der Gemeinde Wörthsee gerne unter Telefon 08153/9858-128. Eine weitere Nutzung der Räumlichkeiten ist auch dem Seniorenbeirat ab Mai gestattet worden: hier finden in Zukunft die monatlichen Konversationskurse in Italienisch und Französisch statt. Infos dazu gibt der Seniorenbeirat seniorenbeirat-woerthsee@web.de. (kb)