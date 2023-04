Jazz-Konzert der Extraklasse in Beccult in Pöcking

Scott Kinsey’s Projekt „We Speak Luniwaz – The Music of Joe Zawinul“ ist eine Hommage an die österreichische Keyboard-Ikone Joe Zawinul. Am Freitag kommt er nach Pöcking. © JeffreyMoustache

Pöcking - Zum Abschluss der diesjährigen Wintersaison veranstaltet der Verein „Jazz am See“ ein Konzert der Extraklasse. Mit der Scott Kinsey Group kommt am Freitag, 28. April, 20 Uhr eine Formation ins Pöckinger Beccult, die es wie keine andere Band versteht, die Musik des legendären Joe Zawinul zu interpretieren.

Scott Kinsey’s Projekt „We Speak Luniwaz – The Music of Joe Zawinul“ ist eine Hommage an die österreichische Keyboard-Ikone Joe Zawinul, der unter anderem mit Jazz-Legenden wie Cannonball Adderley sowie Miles Davis spielte und nicht zuletzt Gründer und Bandleader der bahnbrechenden Band Weather Report war.

Scott Kinsey ist führend bei Joe-Zawinul-Interpretationen

Scott Kinsey ist weithin als einer der fähigsten Keyboarder seiner Generation bekannt und einer der führenden Interpreten von Joe Zawinuls reichem musikalischen Erbe. Er hatte mit Joe Zawinul eine tiefe uns dauerhafte Beziehung und vor seinem Tod beauftragte Zawinul Kinsey damit, sein großartiges Erbe fortzuführen. Bei We Speak Luniwaz (Zawinul rückwärts gelesen) bringt Scott Kinsey nun sein Fachwissen in die Neuvorstellungen von sieben funkelnden Zawinul-Kompositionen sowie eine von Wayne Shorter und diversen Eigenkompositionen ein.

Peter Erskine, Schlagzeuger bei Weather Report von 1978 bis 1982 meint: „Scott Kinseys Umsetzung dieser Weather-Report-Songs zollt nicht nur den Werken von Zawinul und Shorter Tribut, sondern schürft auch in der Musik nach entdeckbarem Gold. Seine Band spielt diese Stücke wie aus dem Ei gepellt.”

Karten zum Preis von 26,50 Euro für Nichtmitglieder – Mitglieder zahlen 21,50 Euro - sind im Büro des Tourismusverbandes in Starnberg, in den Gemeindebüchereien Tutzing und Pöcking, im Friseursalon Spöttl in Feldafing sowie im Internet unter www.jazzamsee.de erhältlich. Ausführliche Infos zum Konzert gibt’s ebenfalls unter www.jazzamsee.de. (kb)