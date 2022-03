Jazz-Konzert mit „Three Wise Men“ im Sudhaus in Seefeld

Three Wise Men gastieren am Sonntag im Sudhaus in Seefeld. Der Verein Kultur im Schloss Seefeld lädt dazu ein. © Kultur im Schloss Seefeld

Seefeld – Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie das Jazzrepertoire heute aussehen würde, wenn Musiker wie Louis Armstrong oder Charlie Parker Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Guiseppe Verdi, Franz Lehár oder Ennio Morricone für ihre Improvisationen ausgewählt hätten? Eine interessante und gänzlich neue Antwort auf diese Frage geben die „Three Wise Men“ mit ihrem neuen Projekt „European Songbook“ am Sonntag, 13. März, im Sudhaus im Schloss Seefeld.

Frank Roberscheuten (Saxofon, Klarinette) Rossano Sportiello (Klavier) und Martin Breinschmid (Schlagzeug) präsentieren ihr neues Programm. Das oft zitierte Great American Songbook ist eine Sammlung von Melodien von amerikanischen Komponisten wie Irving Berlin, George Gershwin, Jerome Kern und Cole Porter. Dieses berühmte Songbook wurde zwischen 1920 und 1950 zusammengestellt und bildet das Herzstück des klassischen Jazzrepertoires. Alle großen Jazzmusiker haben einen Teil ihres musikalischen Materials aus diesem Melodienpool entnommen.

15 Titel der Musikgeschichte zu hören

Bandleader Frank Roberscheuten, einer der profiliertesten europäischen Jazzsaxophonisten hat mit seinen Kollegen, dem italienischen Pianisten Rossano Sportiello und dem Wiener Drummer Martin Breinschmid 15 Titel der europäischen Musikgeschichte von Johann Sebastian Bach bis Toots Thielemanns von Franz Lehar bis Ennio Morricone ausgewählt und sie zu swingenden Jazzstandards umgearbeitet. Roberscheutens virtuoses Klarinetten- und Saxophonspiel, tief verwurzelt in der Tradition der Jazzgiganten wie Coleman Hawkins und Lester Young verbindet den „Sound of the 30s“ gekonnt mit den gänzlich neuen Improvisationsvorlagen, schreibt der Veranstalter, der Verein Kutlur im Schloss Seefeld, in einer Pressemittteilung. Der gebürtige Mailänder und in New York lebende RossannoSportiello wird von den Fachleuten als einer der weltbesten Pianisten des traditionellen Jazz bezeichnet. Drummer/Percussionist Martin Breinschmid aus Wien, Swingdrummer par excellence, liefert nicht weniger virtuos das rhythmische Fundament auf dem sich das Trio bewegt. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Es kommt die 2G-Regelung zur Anwendung. Reservierungen sind erforderlich unter www.kultur-schloss-seefeld.de.