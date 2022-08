Jazzmusik an den schönsten Plätzen des Landkreises Starnberg

Teilen

Matthias Bublath‘s „Eight Cylinder Big Band“ ist am 9. August im beccult in Pöcking zu Gast. © SeeJazz e.V.

Landkreis - An den schönsten Plätzen am Starnberger See erklingt ab Samstag eine Woche lang Jazzmusik vom Feinsten. Hochkarätige Musiker stehen in Pöcking, Tutzing, Feldafing und Seeshaupt auf der Bühne.

Wieder einmal hat der Verein „SeeJazz“ ein spannendes und abwechslungsreiches Programm diesmal sogar mit sechs Konzerten zusammengestellt. Täglich um 20 Uhr unterhalten die Musiker und Musikerinnen ihre Gäste im Rahmen des 10. SeeJazz-Festivals von Samstag, 6. bis Samstag, 13. August.

Das Vincent Meissner Trio kommt zum SeeJazz-Festival an den Starnberger See. © Gregor Hohenberg

Thomas Langer‘s Guitar-Organ-Trio spielt auf dem Museumsschiff in Tutzing

Am Samstag, 6. August tritt „Pure Desmond“ in der Seeresidenz Alte Post in Seeshaupt auf. Am Sonntag, 7. August folgt das „Vincent Meissner Trio“ im beccult in Pöcking und am Dienstag, 9. August Matthias Bublath‘s „Eight Cylinder Big Band“ im beccult in Pöcking. Weiter geht es am Mittwoch, 10. August mit dem Thomas Langer‘s Guitar-Organ-Trio auf dem Museumsschiff in Tutzing und am Donnerstag, 11. August mit „ The Dynasty Guitar Special Feat. Biréli Lagrène“ in der Seeresidenz Alte Post in Seeshaupt. Zum Schluss spielt am Samstag, 13. August Stephanie Lottermoser mit Band im Bürgersaal in Feldafing.

Karten gibt es unter seejazz.de

Karten für alle Konzerte gibt es online unter seejazz.de, in der Seeresidenz Alte Post in Seeshaupt und im Tourismusbüro in Starnberg (hier Aufschlag von 10 Prozent Vorverkaufsgebühr). Karten für die Konzerte in Pöcking, Tutzing und Feldafing erhalten Interessierte auch im Friseursalon Spöttl in Feldafing und in Tutzing entweder in der Gemeindebücherei oder in der Buchhandlung Held.

Stephanie Lottermoser spielt im Bürgersaal in Feldafing. © SeeJazz e.V.

Der Eintritt zu allen Konzerten kostet jeweils 25 Euro. Es kann auch ein Festival-Pass für 100 Euro erworben werden, der Besucher dazu berechtigt, alle sechs Konzerte (zum Preis von vier Konzerten) zu besuchen. Weitere ausführliche Informationen zu den Konzerten sind im Internet unter www.seejazz.de zu finden. (kb)