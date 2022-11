Jeep brennt auf der Autobahn A 95 bei Starnberg

Die Feuerwehr ist im Einsatz auf der A95 bei Starnberg-Oberdill. Dort brennt ein Fahrzeug komplett aus. (Symbolfoto) © Rafael Bujotzek/InZwischenZeit/5VisionMedia

Starnberg - Auf einem Parkplatz der A 95 bei Starnberg-Oberdill brennt ein Fahrzeug komplett aus. Es sind die Feuerwehren aus Starnberg, Leutstetten, Hohenschäftlarn, Neuried und Berg im Einsatz.

Wie die Feuerwehr Starnberg meldet, ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag. Ein erst drei Jahre altes Auto war in kurzer Zeit durch den Brand zerstört worden. Gelenkt worden sei das Fahrzeug von einem Mann aus München. Dessen Beifahrerin hatten am Nachmittag kurz vor 15 Uhr Rauch aufsteigen sehen, worauf der Fahrer den Jeep auf einen Autobahn-Parkplatz lenkte.

Verkehrsbehinderungen auf der A95 bei Oberdill

Die Feuerwehren konnten das Fahrzeug nicht mehr retten. Es befand sich bei deren Eintreffen bereits im Vollbrand. Beschädigt wurden auch einige Bäume nahe des Unfallfahrzeugs. Warum das Fahrzeug brannte, ist aktuell noch nicht bekannt. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Rauchentwicklung verursachte auch Behinderungen des Verkehrs auf der A95. (kb)