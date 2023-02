Jetzt Bücher für Flohmarkt in Starnberg abgeben

Bücher aller Art können für den Bücherflohmarkt in der Kita St. Nikolaus in Starnberg gespendet werden. (Symbolfoto) © Tina Reiter/Die Wasnerin/dpa-tmn

Starnberg – Bücherliebhaber aufgepasst: Aussortierte, aber noch gut erhaltene Bücher wechseln am Freitag, 3. März, von 16 bis 20 Uhr den Besitzer und die Besitzerin.

Jeder, der Bücher spenden möchte, kann das in der Zeit von Montag, 27. Februar, bis Donnerstag, 2. März, von 8 bis 17 Uhr in der Kindertagesstätte St. Nikolaus am Tannenweg 1 in Starnberg tun.

Bücherverkauf am 3. März in der Kita St. Nikolaus in Starnberg

Der Verkauf findet am Freitag, 3. März, von 16 bis 20 Uhr in der Kita St. Nikolaus am Tannenweg 1 in Starnberg statt. Alle Bücherliebhaber dürfen sich an diesem Spätnachmittag durch die gut sortierten Artikel schmökern. Zu günstigen Preisen werden die neuen bis antiquarischen Büchern angeboten. Romane, Bildbände, Kinderbücher, Jugendbücher, Krimis, Reiseführer, Schul- und Sachbücher, CDs, DVDs und verschiedenste Brett- und PC-Spiele werden gehandelt. (kb)