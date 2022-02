Jetzt geht es los mit dem Bau der Schwimm- und Sporthalle in Gräfelfing

Die Bauarbeiten haben begonnen für die neue Schwimm- und Sporthalle in Gräfelfing. © Gemeinde Gräfelfing

Gräfelfing - Der Erd- und Spezialtiefbau für die neue Schwimm- und Dreifeldsporthalle in Gräfelfing ist gestartet. Heute beginnen die Vorbereitungen für die Arbeiten am ehemaligen Nordtrakt der Grund- und Mittelschule sowie für den Bau der Heizzentrale.

Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung informiert, soll die Heizzentrale ab der Heizperiode 2022/23 den gesamten Campus inklusive der Sport- und Schwimmhalle mit Wärme versorgen. Die Heizzentrale ist bereits so konstruiert, dass sie später an das geplante Geothermie-Fernwärmenetz der Gemeinde Gräfelfing angeschlossen werden kann.

Heizzentrlale kann an geplantes Geothermie-Fernwärmenetz angeschlossen werden

Der Anbau an den ehemaligen Nordtrakt der Grund- und Mittelschule soll voraussichtlich bis Mai fertiggestellt werden. In dem Anbau finden zum einen die neue Heizzentrale, zum anderen ein zusätzliches Fluchttreppenhaus Platz.

Die Schwimm- und Sporthalle in Gräfelfing soll im Herbst 2024 fertig sein

Die neue Schwimm- und Dreifeldhalle nördlich der Adalbert-Stifter-Straße soll voraussichtlich bis zum Schuljahr 2024/25 in Betrieb genommen werden. Letztere ist eines der größten Bauvorhaben der Gemeinde in den letzten Jahrzehnten.

Für Verkehrssicherheit an Schulen und Kindergärten ist gesorgt

„Uns ist es wichtig, bei diesen großen Baumaßnahmen direkt neben den Schulen und dem Kindergarten natürlich auch besonders auf die Sicherheit zu achten“, so Bürgermeister Peter Köstler in der Pressemitteilung. „So haben wir in Abstimmung mit allen Beteiligten ein umfassendes Verkehrskonzept erarbeitet, das jetzt Schritt für Schritt umgesetzt wird. So werden beispielsweise Betonleitwände entlang der südlichen Gehbahn an der Adalbert-Stifter-Straße aufgestellt und das Gelände mit einem Bauzaun gesichert, um das Überklettern zu verhindern. Es gehören aber noch viele weitere kleinere Maßnahmen dazu, die alle zusammenwirken, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben das Konzept gut überlegt und alle Seiten tun das Ihre dazu, es umzusetzen.“