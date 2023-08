Jetzt gibt es Karten für „Musik im Rathaus“ in Gilching

Zum Auftakt der Konzertreihe „Musik im Rathaus“ in Gilching gastiert „Café del Mundo“. © Alec Sander

Gilching – Das neue Programm der Reihe „Musik im Rathaus“ bietet auch in diesem Jahr mitreißende Konzert-Highlights. Zum Auftakt am Freitag, 20. Oktober, gastiert das international gefeierte Gitarren-Duo „Café del Mundo“.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und so katapultieren Jan Pascal und Alexander Kilian ihr Spiel auf ein neues Level. Deutschlands erfolgreichster Gitarren-Export begeistert europaweit jährlich zehntausende Konzertbesucher und verzeichnet Millionen-Aufrufe auf YouTube. „Unsere Imaginationskraft, sie ist das schärfste Werkzeug. Mit ihr können wir eine bessere Zukunft kreieren“, das ist das Credo der virtuosen Gitarristen, die in Gilching ab20 Uhr das Programm „Guitarize the world“ spielen. Die Eigenkompositionen und Coverversion (zum Beispiel „Viva la Vida“ von Coldplay, „With or without you“ von U2 und Michael Jacksons „Earth Song“) zeigen den musikalischen Erfindungsreichtum des Duos, das technische Möglichkeiten lediglich zur Erweiterung des Klangspektrums oder des künstlerischen Ausdrucks einsetzt. In jedem Stück ist die Vielfalt der musikalischen Ausdrucksfähigkeit der Instrumente zu hören, die wie zwei Supernovas hell erstrahlen.

Hits von Coldplay, U2 und Michael Jackson in Gilching

Am Samstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr laden Ricardo Volkert & Ensemble zur „Andalusischen Weihnacht“. Mit rassigen Flamencogitarren, virtuosem Violoncello, mehrstimmigem Gesang und ausdrucksstarkem Tanz begeben sich die Musiker und Tänzerinnen auf eine Tour durch den Süden. Mit melodiösen, mal schwungvollen, lustigen, satirischen, mal sanften, zart-melancholischen Weihnachtsliedern (Villancicos) der Spanier im Gepäck.



Weiter geht‘s 2024 mit Susi Raith & die Spießer, der Ludwig Seuss Band, Florian Wagner und Gruberich. Das komplette Programm und Tickets ab sofort online unter www.musik-im-rathaus.de. Reservierung per Mail an tickets@gemeinde.gilching.de oder telefonisch unter 08105/3866-22. (kb)