Jetzt ist klar, dass der Gänsegeier im Landkreis Starnberg illegal getötet wurde

Der Bayerische Jagdverband geht davon aus, dass der Gänsegeier in Starnberg illegal durch Einwirkung einer Schusswaffe getötet wurde. © Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

Tutzing – Nun herrscht Gewissheit im Fall des am 18. Januar südlich von Traubing von einem Jäger geborgenen, verendeten Gänsegeiers. Der Bayerische Jagdverband in Feldkirchen erklärt in einer Pressemitteilung, warum nun Strafanzeige gestellt wird.

Das Tier sei „illegal durch Einwirkung einer Schusswaffe zu Tode gekommen“. Im Körper des Vogels sei ein Geschoss gefunden worden. Der Bayerische Jagdverband e. V. (BJV) verurteilt die illegale Tötung von Greifvögeln aufs Schärfste. „In dieser Angelegenheit hat der BJV eine Null-Toleranz-Politik,“ so Präsident Ernst Weidenbusch, „deshalb werden wir uns im ausdrücklichen Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Starnberg, Hartwig Görtler, der Strafanzeige gegen Unbekannt des LBV und der GLUS anschließen.“

Beschießen von Greifvögeln ist eine Straftat

Das Beschießen von Greifvögeln stellt eine Straftat dar. „Wir hoffen, dass die zuständigen Ermittlungsbehörden in der Lage, sind den Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, „so Weidenbusch weiter, „ob Jagdscheininhaber oder nicht, derjenige, der dies vorsätzlich getan hat, ist ein Krimineller.“ Der BJV als anerkannter Naturschutzverband setzt sich vehement dafür ein, dass ein solcher Verstoß gegen das Naturschutzgesetz streng geahndet wird.



Geschoss stammt aus einer Waffe

Das betreffende Geschoss stamme aus der Waffe eines Straftäters, erklärt Weidenbusch weiter, mit diesem wurde – ob bleifrei oder nicht – die Tötungsabsicht des Schützen erfolgreich vollzogen. Die Bayerische Jägerschaft verzichtet vielerorts auch ohne entsprechende Gesetzesvorlage bereits freiwillig auf bleihaltige Munition.