Jetzt mitmachen beim Kunstaktionstag für Kinder und Jugendliche in Wörthsee

Wie 2022 (Foto) findet dieses Jahr erneut eine Kunstaktion für Kinder und Jugendliche in Wörthsee statt. © Gemeinde Wörthsee

Wörthsee - Einmal mehr lädt die Gemeinde Wörthsee Kinder und Jugendliche zum Kunstaktionstag ein. Dabei gibt es ein cooles Mixed-Media-Art-Projekt im Kinderkünstlerstudio und einen Comic-Workshop.

Gemeinsam mit Kreativen aus dem Ort startet das Projekt am Samstag, 29. April, 14 bis 17 Uhr. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, unter Anleitung an ganz unterschiedlichen Stationen nach Herzenslust Kunst zu gestalten und neue Techniken zu erlernen. Neben dem Kinderkünstlerstudio Kiks, in dem ein cooles Mixed-Media-Art-Projekt angeboten wird, beteiligen sich die Kunstfreunde Wörthsee (Aquarell- und Acrylmalerei), Leila Morgenstern, die einen Comic-Workshop durchführt, sowie Jugendliche an dem Event, um ihre Graffiti- und Stencil-Kunst zu vermitteln.

Comic-Workshop, Graffiti-Kunst und Mixed-Media-Art-Projekt

Die Teilnahme an der Veranstaltung soll für alle Kinder und Jugendliche möglich sein, das Materialgeld beträgt fünf Euro, die vor Ort bezahlt werden. Auch Integrations-Kinder sollen sich angesprochen fühlen, denn wie bei der Musik gibt es auch bei Kunst eigentlich keine Sprachbarrieren, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Wörthsee. Zur Sicherheit wird auf dem Rathausplatz ein großer Schirm gespannt. Bei Regen wird die Veranstaltung jedoch auf den 13. Mai verschoben.

Helfer gesucht für Kinder-Kunstaktionstag in Wörthsee

Die Veranstalter suchen noch einige jugendliche Helfer, die sich gerne bei kultur@woerthsee.de melden dürfen. (kb)