Jetzt muss der Bootsführer vom Wörthsee zahlen

Auf dem Wörthsee stoßen zwei Segelboote zusammen. Der Unfallverursacher wird gefunden. © Felix Kästle/dpa/Symmbolfoto

Inning - Die Polizei bleibt hartnäckig und sucht nach einem Bootsführer, der auf dem Wörthsee mit seine Segelboot ein anderes beschädigt. Sie wird fündig.

Am 26. Mai meldete ein 63-jähriger Landsberger der Polizeiinspektion Herrsching, dass sein Segelboot, welches an einer Boje am Wörthsee festgemacht ist, durch einen anderen Segler beschädigt worden wäre. Dieser sei durch einen am Ufer stehenden Zeugen beobachtet worden, als er gegen das angetäute Boot stieß und dann nach dem Zusammenstoß mit seinem Katamaran weitergefahren sei. Zwar konnte der Zeuge den Bootsführer und das zweifarbige Segel des Katamarans beschreiben, er hatte sich auch die Segelnummer gemerkt. Da aber diese Nummern nicht zentral registriert sind, blieb der Fall zunächst ungeklärt.

Streifenfahrten mit dem Polizeiboot

Auch mehrere Streifenfahrten mit dem Polizeiboot der Polizeiinspektion Herrsching blieben erfolglos. Wie sich herausstellte, war das Segel des gesuchten Wasserfahrzeugs in seiner farblichen Gestaltung offenbar ein beliebtes Massenprodukt und konnte so allein am Samstag, 28. Mai, 14 mal auf dem See gezählt werden.

Polizei findet Katamaran in Inning-Bachern

Am 31. Mai wurde dann aber die Hartnäckigkeit der Herrschinger Polizisten belohnt. Der gesuchte Katamaran konnte im Inninger Ortsteil Bachern gesichtet werden, als er gerade für den nächsten Segelausflug hergerichtet wurde. Der 77-jährige Schiffsführer aus Gräfelfing wusste sofort, um welchen Vorfall es sich handelt, meinte aber, dass er keinen Schaden verursacht hatte und deswegen weitergesegelt sei.

Um keine Unfallflucht, weil es die auf einem Gewässer rechtlich nicht gibt, dafür aber um einen Verstoß nach der bayerischen Schifffahrtsverordnung handelt es sich bei dem Vorfall. Die beiden Segelbootsbesitzer können den Schaden nun untereinander regulieren. Dem Unfallverursacher erwartet außerdem ein Bußgeldverfahren. (kb)