Erst saß Pausewang an der Schreibmaschine, später am Computer

Jetzt will Günther Pausewang kochen, gärtnern und reisen

Von: Michèle Kirner

Teilen

Und wie sieht der (Un)Ruhestand aus? „Kochen, Gärtnern, lesen, mit meiner Frau noch einige Reisen unternehmen und mehr Zeit mit den Enkeln“, kündigt er an. © Michèle Kirner

Herrsching – Günther Pausewang übernahm 1986 im Herrschinger Rathaus die Finanzen. Seit gut 15 Jahren hält er als Geschäftsleiter die Fäden in der Hand – und ab September beginnt für den 65-Jährigen ein neuer Lebensabschnitt: Der dreifache Vater und dreifache Großvater geht in Rente. Dabei hätte er einst die Stelle in der Ammersee-Gemeinde um ein Haar abgesagt.

Aufgewachsen ist Pausewang in Baden-Württemberg. „Nach der mittleren Reife wollte ich eine Lehre als Kfz-Mechaniker machen“, erinnert er sich. Für ihn die folgerichtige Entscheidung, schraubte er doch leidenschaftlich gerne an Mopeds und Motoren rum. Daraus wurde – nach dem Abschluss der höheren Handelsschule und Fachoberschule – die Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst in Stuttgart.

Der Vater bestärkte Günther Pausewang zum Wechsel nach Herrsching

In Stuttgart lernte er auch seine Frau kennen, die ihn fortan auf all seinen beruflichen Stationen begleitete. Erst folgte sie ihm nach Mittelfranken, wo er in einer kleinen Gemeinde als Geschäftsleiter arbeitete. „Die Aufstiegschancen waren jedoch gering“, begründet er die spätere Bewerbung zum Kämmerer in Herrsching. Nach seiner persönlichen Vorstellung vor dem Gemeinderat, bekam er den Zuschlag – und wollte eigentlich absagen, denn fast zeitgleich erkrankte sein Vater. Hätte der damalige Geschäftsleiter nicht Verständnis gezeigt und ihm eine Bedenkzeit eingeräumt, wäre er wohl nie in Herrsching gelandet. „Schauen Sie erst mal, wie es sich bei Ihrem Vater entwickelt“, sagte dieser. Und am Ende war es der Vater, der ihn darin bestärkte, die Stelle anzutreten.



Gelebt habe er anfangs in einem Fremdenzimmer in der Ammerseegemeinde. „Es gab schon damals wenig Wohnraum“, konstatiert er. Dann zog die kleine Familie in die damals fertiggestellte Dienstwohnung im Bauhof, bevor Pausewang und seine Frau 1998 eine Doppelhaushälfte bezog – die kurz darauf vom Pfingsthochwasser geflutet wurde.



Erst saß Pausewang an der Schreibmaschine, später am Computer

Sein erster Chef hieß Adolf Wexlberger, dann übernahm Christine Hollacher das Bürgermeisteramt. Zu einer Zeit, in der die Computerära noch in den Startlöchern stand und sich auf dem Schreibtisch Papiere, Akten und Ordner stapelten. Heute kaum vorstellbar, wurde im Vorzimmer auf einer Schreibmaschine sämtlicher Schriftverkehr, Protokolle und ähnliches getippt. „Rechnungen klebte ich auf ein A4-Blatt“, erinnert Pausewang sich. Unterschrieben wurde das Dokument anschließend in einem Ordner abgelegt und anschließend in einem Regal aufbewahrt. Und freilich forderte schließlich der Rechner auch auf Pausewangs Schreibtisch einen Platz ein. Eine Arbeitsentlastung ging mit den Neuerungen nicht einher, betont er. „Die Aufgaben haben sich in den Abläufen und der Erledigung lediglich verändert.“



Jetzt muss sich der Nachfolger Guido Finster mit den umstrittenen Blumenkästen befassen

Unter Christian Schiller als Bürgermeister stieg er 2008 in die Geschäftsleitung auf. Fortan landeten pro Woche bis zu 40 Mails in seinem Posteingang. „Was ist mit dem Breitbandausbau?“, hieß es etwa. Er setzte sich unter anderem mit Aufregern wie etwa der Zwangsräumung von Wohnungen, Obdachlosenunterbringung oder Wahlen auseinander; er befasste sich mit der Überleitung des gemeindlichen Wasserwerks zum Zweckverband Abwasser- und Wasserversorgung oder dem Projekt neue Steuerungsmodelle sowie der Einführung der doppelten Buchführung. Der Kelch mit den umstrittenen Blumenkästen in der Summerstraße beschäftigte die Bauverwaltung und somit seinen Nachfolger Guido Finster, der erst kurz vor Pausewangs Einzug im Rathaus die Ausbildung abgeschlossen hatte.