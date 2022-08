Jetzt Zuschuss bei der Bürgerstiftung „Landkreis Starnberg“ beantragen

Teilen

Gemeinnützige Organisationen können bei der Bürgerstiftung „Landkreis Starnberg“ einen Zuschuss beantragen. Die Förderung kann für Bildungs- Kultur-, Sport- oder ein soziales Projekt sein. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Starnberg - Gemeinnützige Einrichtungen aus dem Landkreis Starnberg, die finanzielle Unterstützung benötigen, können sich bis 3. Oktober bei der Bürgerstiftung „Landkreis Starnberg“ bewerben.

Die Bürgerstiftung „Landkreis Starnberg“ will auch in der zweiten Jahreshälfte gemeinnützige Einrichtungen im Landkreis Starnberg finanziell unterstützen. Die Frist für die Bewerbungen läuft noch rund sechs Wochen.

Zuschüsse für Bildung, Soziales, Kultur und Sport

„Gerade in diesem für uns alle schwierigen Jahr ist es uns ein besonderes Anliegen, den vielen gemeinnützigen Institutionen zumindest finanziell zu helfen“, erklärt Geschäftsführer Gustav Huber. Wer als gemeinnützige Vereinigung in den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales oder Sport tätig sei, könne bis 3. Oktober Förderanträge stellen. Der Vorstand wird dann zusammen mit dem Kuratorium in seiner Sitzung Ende Oktober über die Vergabe der Mittel entscheiden.

Bereits 240.000 Euro an 180 Institutionen abgegeben

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 konnten bisher rund 240.000 Euro an etwa 180, ausschließlich im Landkreis tätige Instituionen, ausgeschüttet werden.

Nähere Informationen und das Formular für den Antrag sind auf der Internet-seite der Bürgerstiftung unter www.buergerstiftung-starnberg.de zu finden. (kb)