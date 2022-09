Jubiläum in Krailling mit Puppen, Preisverleihung und Kurzfilmen

Puppen für alle möglichen Gelegenheiten fertigt Robert Rebele aus Krailling. Anlässlich des Jubiläums des Kraillinger Kulturfördervereins werden sie gezeigt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa/ZB

Krailling – Der Kraillinger Kulturförderverein (KIK) feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass lädt er am Montag, 10. Oktober zu einer Jubiläumsveranstaltung mit Preisverleihung, Rückblick, Puppenausstellung und Puppen-Kurzfilmen ein.



Pandemiebedingt ist der Verein in den vergangenen beiden Jahren in einen Dornröschenschlaf gefallen. Nun hat sich eine Gruppe engagierter Würmtaler gefunden, die den Kulturförderverein wieder aus seinem Schlaf erweckt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Figurenbildner Robert Rebele zeigt „Puppenwelten“

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich der Bevölkerung und der Öffentlichkeit im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung am Montag, 10. Oktober, 19 Uhr in der Kraillinger Bibliothek vorstellt. Bei der Zusammenkunft wird auf zwanzig Jahre Vereinstätigkeit zurückgeblickt und der KIK-Kulturpreis verliehen. Der Kraillinger Künstler Robert Rebele hat eine Ausstellung zum Thema „Puppenwelt“ zusammengestellt, die an dem Abend eröffnet wird. Der Figurenbildner entwickelt und baut in Krailling Puppen und Marionetten für das Kinderfernsehen, für Satiresendungen und Kinofilme. Ob Angela Merkel, Tabaluga oder der Kini – alle haben viel Persönlichkeit. Die Puppen werden in den Schaufenstern der Geschäfte in der Ortsmitte ausgestellt.

Weiterer Höhepunkt bei der Jubiläumsfeier ist die Würmtaler Uraufführung der im Auftrag des Bayerischen Gesundheitsministeriums entstandenen Puppen-Kurzfilme, die spielerisch die Funktionsweise des Immunsystems und des Impfens nahebringen.

Der Gospelchor „Singflut“ tritt auf

Musikalisch unterhält der Kraillinger Gospelchor „Singflut“ die Festgäste. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Am Samstag, 15. Oktober wird um 16.30 Uhr die Ausstellung „Puppenwelt“ mit einer Vorstellung des Figurentheaters Gregor Schwank aus Freiburg in der Bibliothek beendet. (kb)