Jugendliche aus Cecina besuchen ihre Partnergemeinde Gilching

Jugendliche aus Cecina zu Besuch in Gilching. © privat

Gilching - Sieben Jugendliche aus Cecina kamen mit ihrer Deutschlehrerin Elena Kosi zum internationalen Jugendtreff ins Jugendcamp nach Possenhofen. Seit 20 Jahren treffen sich dort junge Menschen aus Europa und der ganzen Welt im zweijährigem Rhythmus, um ein buntes Fest des Miteinander und Toleranz zu feiern.

Der Cecina-Verein lud die italienische Gruppe aus der Partnerstadt Cecina ein, an einem Tag ihre Partnergemeinde Gilching kennenzulernen.

Auf dem Programm stand u.nter anderem Swingolf im Angerhof, Mittagessen in einem Biergarten und die Besichtigung der Arnoldusglocke aus dem 12. Jahrhundert in der St. Vitus-Kirche.

Anschließend wurde das Rathaus und der Marktplatz von Gilching besucht. Leider konnte die Skulptur am Marktplatz nicht besichtigt werden, da sich diese immer noch in Reparatur befindet. Als Geschenk bekamen die Jugendlichen und ihre Lehrerin von Luise Selmeier wenigstens ein Bild von der Skulptur, die an die Partnerschaft beider Städte und das freundschaftliche Miteinander der Völker erinnern soll.

Den Abschluss dieses Tages bildete ein Besuch in einer Gilchinger Eisdiele und Elena Kosi und die Jugendlichen aus Cecina bedankten sich sehr herzlich bei Luise Selmeier und Rainer Hackstein für den erlebnisreichen Tag in Gilching.