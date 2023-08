Jugendliche zünden auf Gilchinger Schulhof Roller an

Gilching - Eine Gruppe von acht Jugendlichen lärmt und randaliert heute Nacht in Gilching. Die Polizei ist ihr auf der Spur.

Heute Nacht gegen 2.45 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck ein Anruf von einem 20-jährigen Mann aus Gilching ein, wonach auf dem Pausenhof der Grundschule in der Talhofstraße, der gleichzeitig als Übungsplatz für die Jugendverkehrsschule Starnberg genutzt wird, ein Roller in Flammen stehen würde. Beim Eintreffen der Streife aus Gauting stand der Roller laut Polizei noch im Vollbrand.

Die Gilchinger Feuerwehr konnte das Feuer nach ihrem Eintreffen rasch löschen, von dem Roller blieb jedoch nur noch das Gestänge übrig. Glücklicherweise bestand durch den Brand keine Gefahr für Personen oder gar für das Schulgebäude, teilt die Polizeiinspektion Gauting mit. Der Mitteiler habe auf dem Schulhof niemanden wahrgenehmen, als er den Brand entdeckte. Die Gautinger Polizei geht davon aus, dass für diese Tat eine Gruppe von acht Jugendlichen verantwortlich ist, die in der vergangenen Nacht in Gilching ihr Unwesen trieb.

Verkehrsschilder umgeworfen und am Altcontainer Lärm verursacht

Gegen 23.15 Uhr gab es zunächst einen Einsatz Ecke Kosthofstraße/Apostelweg, als Anwohner mitteilten, weil dort lärmende Jugendliche ständig an einen Altcontainer schlugen und dessen Klappe betätigten. Als die Gautinger Streifen dort eintrafen, waren die Jugendlichen zwar schon weg, aber die Beamten konnten mit Hilfe eines verständigten Polizeihundeführers und dessen Rauschgifthund zwei angerauchte Joints sicherstellen.

Kurze Zeit später gingen erneut mehrere Anrufe ein, dass im Gilchinger Gemeindegebiet mehrere Verkehrsschilder an Baustellen durch lärmende Jugendliche umgeworfen worden waren. Die Gautinger Polizisten stellten alle am Boden liegenden Verkehrsschilder und Bauzäune wieder auf und waren noch im Gilchinger Gemeindegebiet unterwegs, als die Mitteilung über den brennenden Roller einging.

Die Gautinger Polizei ist zuversichtlich die Brandstiftung klären zu können, da bereits am frühen Abend am Stockschützenplatz des TSV Gilching am Frauwiesenweg mehrere Jugendliche dem dortigen Personal aufgefallen sind, als diese dort mit einem Roller auf die Stockbahn gefahren waren. Daher liege der Verdacht nahe, dass es sich bei diesem Fahrzeug um den später angezündeten Roller gehandelt habe, so die Polizei. (kb)