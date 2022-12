Junge Frau verursacht bei Fahrstreifenwechsel in Starnberg einen Unfall und flüchtet

Teilen

Die Polizei sucht nach einer Unfallverursacherin. Sie hat in Starnberg einen Pkw angefahren und ist anschließend geflüchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Eine junge Frau aus Starnberg verursacht in der Münchener Straße einen Unfall und flüchtet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen den Vorfalls.

Am Samstag, gegen 0.20 Uhr, verursachte eine junge Frau mit ihrem Pkw in Starnberg einen Verkehrsunfall und flüchtete. Sie fuhr mit ihrem dunklen Tesla in der Münchner Straße in Starnberg, in Fahrtrichtung Autobahn. Hierbei übersah sie scheinbar das links neben sich fahrende Auto, leitete einen Fahrstreifenwechsel ein und kollidierte mit diesem, berichtet die Polizei.

In Starnberg Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursacht

Die Unfallverursacherin schaute noch kurz den Unfallgegner an, hinterließ einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich, wendete und flüchtete in Fahrtrichtung Weilheim. Die Polizei Starnberg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens am Unfallort und bittet verdächtige Wahrnehmungen oder sachdienliche Hinweise unter Telefon 08151/3640 mitzuteilen. (kb)