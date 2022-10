Junge Mädchen lernen in Starnberg das Flechten und Stylen ihrer Haare

Hübsche Zöpfe flechten und die Haare modisch stylen - das lernen Mädchen ab elf Jahren beim vhs-Kurs in Starnberg. © stetsik/panthermedia

Starnberg - Wie schafft man es, die eigenen Haare zu flechten, sie hochzustecken oder peppig zu stylen? Die Volkshochschule Starnberg zeigt Mädchen ab elf Jahren jetzt in einem Workshop, wie das geht.

Die Stylistin Anabell Ariah bietet an diesem Freitag, 21. Oktober, einen Workshop in der Volkshochschule Starnberger See an, in dem sie jungen Mädels zeigt, wie sie mit ihren eigenen Haaren ganz einfach umgehen, sie flechten und stylen können. Interessierte Schülerinnen lernen, mit ihren Haaren abwechslungsreiche Frisuren zu kreieren und sich mit dem gleichen Haarschnitt immer wieder neu zu erfinden.

Gleicher Haarschnitt, unterschiedliche Stylings

Der Kopf und das Gesicht werden dabei als Einheit betrachtet - hochgesteckt, geflochten, gestylt. „Learning by doing“ ist an diesem Nachmittag das Motto. Und der Spaß soll dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen. Der Kurs ist sowohl für Mädels mit langen, als auch mit kurzen Haaren geeignet.

Die Veranstaltung findet von 15.30 bis 17.30 Uhr in den Räumen der vhs Starnberger See, Bahnhofplatz 14, statt. Ansprechpartnerin: Martina van der Wiel, Tel. 08151/97041-34 oder vanderwiel@vhs-starnberger-see.de. (kb)